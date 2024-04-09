Возведение фортификаций на Харьковщине: Зеленский спускался в траншею (видео)
Как продвигается строительство фортификационных сооружений на Харьковщине показал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.
«Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!» — подписал видео президент.
Видео: Telegram-канал президента
Незадолго до этого он также сделал публикацию о том, что Харькову нужна надежная защита.
«Против постоянного российского террора есть решение — необходимы системы ПВО и ракеты к ним. Мир не имеет права оставаться равнодушным в то время, когда Россия целенаправленно, день за днем разрушает город и убивает людей в их домах. Украина нуждается в большей защите неба», — подчеркнул президент.
Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.
В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.
14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Зеленский, синегубов, фортификации, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 15:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как продвигается строительство фортификационных сооружений на Харьковщине показал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский. «Харьковщина. Строительство фортификаций. Спасибо всем, кто…".