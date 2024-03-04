Фортификации на Харьковщине: Синегубов заявил о третьем этапе строительства
На Харьковщине продолжается строительство фортификационных сооружений. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас переходят к третьему этапу.
«Харьковская область над фортификациями работает с 2022 года. Когда освобождали Харьковщину, мы сразу строили за нашими военными, потому что основная задача не только освободить, но и потом удержать. Конечно, мы имеем определенные потенциальные угрозы с севера, северо-восточного направления – то есть всего приграничья с РФ. И тем более нам президент поставил такую задачу – укреплять область и дальше, повышать обороноспособность. Это действительно уже третий масштабный этап строительства», — сказал глава ХОВА.
Он также отметил, что фортификации – это приоритетный вопрос в регионе.
«И средства здесь есть, соответственно, Кабинет Министров, правительство выделили на это средства. Мы собирали подрядчиков, потому что это не простые работы, потому что кое-где за 5 километров уже находятся вражеские позиции», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: синегубов, сооружение, строительство, фортификации, хова, этап;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается строительство фортификационных сооружений. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас переходят к третьему этапу.".