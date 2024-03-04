Live
  • Пн 04.03.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 38.16
  • EUR 41.26

Фортификации на Харьковщине: Синегубов заявил о третьем этапе строительства

Общество 13:43   04.03.2024
Виктория Яковенко
Фортификации на Харьковщине: Синегубов заявил о третьем этапе строительства Фото: командование Объединенных сил ВСУ

На Харьковщине продолжается строительство фортификационных сооружений. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас переходят к третьему этапу.

«Харьковская область над фортификациями работает с 2022 года. Когда освобождали Харьковщину, мы сразу строили за нашими военными, потому что основная задача не только освободить, но и потом удержать. Конечно, мы имеем определенные потенциальные угрозы с севера, северо-восточного направления – то есть всего приграничья с РФ. И тем более нам президент поставил такую задачу – укреплять область и дальше, повышать обороноспособность. Это действительно уже третий масштабный этап строительства», — сказал глава ХОВА.

Он также отметил, что фортификации – это приоритетный вопрос в регионе.

«И средства здесь есть, соответственно, Кабинет Министров, правительство выделили на это средства. Мы собирали подрядчиков, потому что это не простые работы, потому что кое-где за 5 километров уже находятся вражеские позиции», — рассказал Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине резко направили 2 млрд грн на строительство фортификаций — СМИ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
04.03.2024, 11:27
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
Харьковчанам предлагают работу в госучреждении
04.03.2024, 09:40
Главные новости 4.03: из Харькова выехало до 100 тыс. жителей, новое оружие РФ
Главные новости 4.03: из Харькова выехало до 100 тыс. жителей, новое оружие РФ
04.03.2024, 14:40
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру
03.03.2024, 16:06
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
04.03.2024, 13:19
В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов
В Липцы на Харьковщине вернули свет после обстрелов
04.03.2024, 14:36

Новости по теме:

13:19
«Есть ли угроза? Конечно, есть» — Синегубов о российской ИПсО про Харьков
11:50
До 100 тысяч человек выехали из Харькова из-за ракетных ударов РФ — Синегубов
11:27
Новым опасным оружием ударила РФ по Харьковщине: подробности от Синегубова
10:11
Армия РФ утром ранила жителя Харьковщины и подожгла учебное заведение
08:33
Утром россияне обстреляли Харьковщину: повреждено учебное заведение — ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Фортификации на Харьковщине: Синегубов заявил о третьем этапе строительства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается строительство фортификационных сооружений. Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас переходят к третьему этапу.".