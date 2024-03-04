Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва
На Харківщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі переходять до третього етапу.
«Харківська область над фортифікаціями працює з 2022-го року. Коли звільняли Харківщину, ми одразу будували за нашими військовими, тому що основне завдання не лише звільнити, а й потім втримати. Звичайно, ми маємо певні загрози потенційні з півночі, північно-східного напрямку – тобто всього прикордоння з РФ. І тим більше нам президент поставив таке завдання – укріплювати область і надалі, підвищувати обороноздатність. Це, дійсно, вже третій масштабний етап будівництва», – сказав голова ХОВА.
Він також зазначив, що фортифікації – це пріоритетне питання в регіоні.
«І кошти тут є, відповідно, Кабінет Міністрів, уряд виділили на це кошти. Ми збирали підрядників, тому що це не прості роботи, бо подекуди через 5 кілометрів вже знаходяться ворожі позиції», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: сінєгубов, сооружение, строительство, фортификации, хова, этап;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі переходять до третього етапу.".