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Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва

Суспільство 13:43   04.03.2024
Вікторія Яковенко
Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва Фото: ДПСУ

На Харківщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі переходять до третього етапу.

«Харківська область над фортифікаціями працює з 2022-го року. Коли звільняли Харківщину, ми одразу будували за нашими військовими, тому що основне завдання не лише звільнити, а й потім втримати. Звичайно, ми маємо певні загрози потенційні з півночі, північно-східного напрямку – тобто всього прикордоння з РФ. І тим більше  нам президент поставив таке завдання – укріплювати область і надалі, підвищувати обороноздатність. Це, дійсно, вже третій масштабний етап будівництва», – сказав голова ХОВА.

Він також зазначив, що фортифікації – це пріоритетне питання в регіоні.

«І кошти тут є, відповідно, Кабінет Міністрів, уряд виділили на це кошти. Ми збирали підрядників, тому що це не прості роботи, бо подекуди через 5 кілометрів вже знаходяться ворожі позиції», – розповів Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Фортифікації на Харківщині: Синєгубов заявив про третій етап будівництва»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі переходять до третього етапу.".