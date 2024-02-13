Почти 4 млрд грн на фортификации — Харьковщине выделили наибольшую сумму

3,9 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета выделил в 2024 году Кабмин Харьковской ОВА на строительство фортификационных сооружений в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификации в Украине было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования (средства местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ) составляет еще 10,7 миллиарда.

Из общей суммы из резервного фонда почти 3 миллиарда гривен направлено Минобороны и Госспецтранспорта, которые являются заказчиками работ. Еще более 16 миллиардов было выделено областным администрациям:

— Харьковской области — 3,9 миллиарда

— Запорожской области — 1,3 миллиарда

— Донецкой области — 1,2 миллиарда

— Херсонской области — более 1,2 миллиарда.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.