Почти 4 млрд грн на фортификации — Харьковщине выделили наибольшую сумму
3,9 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета выделил в 2024 году Кабмин Харьковской ОВА на строительство фортификационных сооружений в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По его словам, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификации в Украине было выделено 20 миллиардов гривен. Дополнительный ресурс из других источников финансирования (средства местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ) составляет еще 10,7 миллиарда.
Из общей суммы из резервного фонда почти 3 миллиарда гривен направлено Минобороны и Госспецтранспорта, которые являются заказчиками работ. Еще более 16 миллиардов было выделено областным администрациям:
— Харьковской области — 3,9 миллиарда
— Запорожской области — 1,3 миллиарда
— Донецкой области — 1,2 миллиарда
— Херсонской области — более 1,2 миллиарда.
Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.
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- Категории: Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: кабмин, фортификации, фортификационные сооружения, Харьков, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3,9 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета выделил в 2024 году Кабмин Харьковской ОВА на строительство фортификационных сооружений".