Новый этап возведения фортификаций на Харьковщине: Синегубов сообщил детали

Задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. Эти работы планируют завершить до конца декабря — в январе. После этого начнется новый этап, рассказал журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сложность в том, что сейчас там, где мы их строим, установление каждого железобетонного места ведения огня или блиндажа — это фактически спецоперация. Потому что в некоторых местах это один-три километра от вражеских позиций. И мы должны выбирать время — ночное, дневное, когда ротация у них, когда они не могут вести огонь, или погодные условия не способствуют тому, чтобы проводить авиаразведку», — отметил Синегубов.

По его словам, эти мероприятия проводят совместно с военными, ведь разработкой фортификационных сооружений занимались специалисты Министерства обороны, которые приезжали в регион.

«Проходили каждую высоту, каждый метр нашей территории для того, чтобы понять, где это будет эффективно и где это будет правильно. Потому что они потом будут сами же инспектировать качество этих фортификационных сооружений, их количество и эффективность», — пояснил начальник ХОВА.

Сейчас, рассказал он, президент Владимир Зеленский поставил новую масштабную задачу.

«Это о фортификации, это тонны бетона, это километры рвов и все остальное», — поделился планами Синегубов.

«У нас была задача, мы ее просчитали по всей территории, по всем угрожающим направлениям. Это северное, северо-восточное, восточное направления. Тесно коммуницируем с нашей оперативной группировкой войск, потому что они являются заказчиками этих фортификационных сооружений. Ни Синегубов, ни еще кто-то. Это военные говорят, что мы будем эффективными на том направлении, если будет первое, второе, третье. Наша задача — аккумулировать все усилия, несмотря на то, есть ли финансирование или нет. И все это сделать. Когда мы строили первое кольцо обороны Харькова, никто не думал ни о финансировании, ни о другом, потому что враг был фактически на окраинах города. Сейчас мы к этому вопросу подходим системно. То есть и проекты, и карты-схемы, и разминирование тех или иных территорий, где будут строиться эти фортификации», — рассказал начальник ХОВА.