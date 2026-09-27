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От чего зависит, каким будет отопительный сезон в Харькове, рассказал Терехов

Общество 18:28   27.09.2026
Оксана Якушко
От чего зависит, каким будет отопительный сезон в Харькове, рассказал Терехов Скриншот

Отопительный сезон зависит не только от готовности коммунальщиков, но и от систем защиты и ПВО, рассказал в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

Я очень осторожно отношусь к комментированию, как Харьков готов к отопительному сезону, заявил городской голова.

«Подготовка не останавливалась ни на минуту. Очень многое сделано, и дальше работаем по созданию энергетических островов, установке когенерационного оборудования. Но не все зависит от нас, зависит очень многое от интенсивности обстрелов, от системы защиты, от системы ПВО. Мы сделаем все возможное для того, чтобы пройти отопительный сезон и будем очень быстро реагировать, к сожалению, такой опыт у нас есть, на все вызовы, на все попадания. И будем работать для того, чтобы предоставлять коммунальные услуги, несмотря на все обстрелы», — подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 18:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отопительный сезон зависит не только от готовности коммунальщиков, но и от систем защиты и ПВО, рассказал в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".