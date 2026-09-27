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Харькову нужны субвенции, чтобы восстанавливать жилье – Терехов

Общество 19:09   27.09.2026
Оксана Якушко
Харькову нужны субвенции, чтобы восстанавливать жилье – Терехов Фото: ХГС

Возможности городского бюджета по восстановлению поврежденного жила ограничены, рассказал в телемарафоне мэр Харькова Игорь Терехов.

Таких последствий после обстрелов, как в Харькове, нет ни в одном крупном городе Украины, напомнил Терехов.

«Очень много разбитого жилья, где люди сегодня не имеют возможности жить. 160 тысяч жителей Харькова оказались без крова. Но очень многие не уезжали из города, они арендуют жилье. При необходимости мы предоставляем общежития. Там не такие условия, как в отелях, но более-менее неплохие. Но прекрасно понимало, что сегодня очень важно восстановление жилья. Потому что когда человек имеет свое жилье, он не видит необходимости уезжать из города или страны вообще. Сегодня на уровне государства нужны субвенции, чтобы мы отстраивали жилье. Потому что возможности городского бюджета ограничены. Мы очень много сделали: 10 тысяч жилых домов пострадали во время войны и 4 тысячи домов за свой счет или на средства государства мы отстроили и восстановили,» — рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 19:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возможности городского бюджета по восстановлению поврежденного жила ограничены, рассказал в телемарафоне мэр Харькова Игорь Терехов.".