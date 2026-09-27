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Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков

Происшествия 16:30   27.09.2026
Оксана Якушко
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков Скриншот

Россияне не прекращают наносить удары по Харькову, в эфире телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов, рассказывая о недавних прилетах.

«Накануне были зафиксированы два обстрела FPV-дронами. Дрон попал в нежилое здание, кроме этого попадание в спортивный инфраструктурный объект, расположенный в Харькове. К счастью, обошлось без раненых и жертв», – отметил Терехов.

Но накануне ночью снова Харьков пережил мощный обстрел.

«Мы зафиксировали, по данным нашего ситуационного центра, попадание трех шахедов рядом с жилыми домами, были разбиты автомобили, пострадало университетское здание и за медицинской помощью обратились четыре человека. Нужно быть очень осторожным и не пренебрегать сигналом воздушных тревог», — подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 16:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне не прекращают наносить удары по Харькову, в эфире телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов, рассказывая о недавних прилетах.".