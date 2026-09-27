«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, что в городе нужно построить еще десять подземных школ.

«Я очень не хочу, чтобы визитной карточкой Харькова были подземная школа и подземный город, потому что очень хочу, чтобы люди жили на поверхности, имели возможность и лечиться, и обучать своих детей, и получать социальные услуги в настоящих помещениях, расположенных на поверхности. Но сегодня мы уже построили 10 подземных школ. 7 станций метрополитена переоборудовали под школы. У нас работает 24 безопасных локации, где дети учатся. Мы подсчитали, что нам, по меньшей мере, необходимо построить еще 10 подземных школ. Да, денег катастрофически не хватает, потому что мы используем средства военного бюджета. Кроме того, были привлечены определенные субвенции. Из государственного бюджета сегодня мы строим подземный садик, кроме этого у нас есть еще два проекта на подземные школы», – поделился планами мэр.

Также в Харькове уже построили два безопасных пространства, где под землей расположено операционное и реанимационное отделение.

«Но сегодня необходимо сделать так, чтобы наконец наступил мир, и мы уже не строили под землей», — отметил Терехов.