Live
  • Вс 27.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов

Общество 17:14   27.09.2026
Оксана Якушко
«Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, что в городе нужно построить еще десять подземных школ.

«Я очень не хочу, чтобы визитной карточкой Харькова были подземная школа и подземный город, потому что очень хочу, чтобы люди жили на поверхности, имели возможность и лечиться, и обучать своих детей, и получать социальные услуги в настоящих помещениях, расположенных на поверхности. Но сегодня мы уже построили 10 подземных школ. 7 станций метрополитена переоборудовали под школы. У нас работает 24 безопасных локации, где дети учатся. Мы подсчитали, что нам, по меньшей мере, необходимо построить еще 10 подземных школ. Да, денег катастрофически не хватает, потому что мы используем средства военного бюджета. Кроме того, были привлечены определенные субвенции. Из государственного бюджета сегодня мы строим подземный садик, кроме этого у нас есть еще два проекта на подземные школы», – поделился планами мэр.

Также в Харькове уже построили два безопасных пространства, где под землей расположено операционное и реанимационное отделение.

«Но сегодня необходимо сделать так, чтобы наконец наступил мир, и мы уже не строили под землей», — отметил Терехов.

Читайте также: Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
27.09.2026, 16:30
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
Россияне запускают FPV-дроны в тыл, заходя в серую зону Харьковщины — ISW
27.09.2026, 14:00
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
Из РСЗО россияне ударили по городу на Харьковщине: последствия
27.09.2026, 08:29
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
2 погибших, 7 раненых, среди них дети — как прошли сутки в Харьковской области
27.09.2026, 10:36
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте
27.09.2026, 17:23
Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине
Пенсионер погиб в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Харьковщине
27.09.2026, 18:46

Новости по теме:

27.09.2026
От чего зависит, каким будет отопительный сезон в Харькове, рассказал Терехов
27.09.2026
28 сентября на пол дня перекроют улицу в центральной части Харькова
27.09.2026
Удар по стадиону и разбитые автомобили – Терехов об атаках на Харьков
26.09.2026
Дневные удары по Харькову: «прилеты» у окружной и по объекту инфраструктуры
26.09.2026
Ночная атака БпЛА на Харьков: пострадали шесть человек, повреждены дома


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Я не хочу, чтобы визиткой Харькова были подземные школа и город» – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 17:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, что в городе нужно построить еще десять подземных школ.".