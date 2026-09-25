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Некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове сменили маршрут и не ходят: почему

Транспорт 22:11   25.09.2026
Оксана Якушко
Некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове сменили маршрут и не ходят: почему

Трамваи №6, 8 и троллейбусы №20, 57 и 31 временно изменили маршрут из-за перебоев в энергоснабжении, сообщает Харьковский горсовет.

В частности, не курсируют трамваи на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, а также троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по пр. Льва Ландау, от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова.

Пока общественный транспорт ходит так:

трамвай №6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;
трамвай №8: от ул. Одесской в ​​Журавлёвский гидропарк;

троллейбус №31: – до ст.м. «Академика Барабашова»;
троллейбус №20: не курсирует;
троллейбус №57: не курсирует.

В отсутствие трамвайного сообщения на Салтовском шоссе, от 602-го микрорайона до ст. м. «Защитников Украины», будет ходить временный автобус.

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Автор: Оксана Якушко

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25.09.2026, 22:11

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 22:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №6, 8 и троллейбусы №20, 57 и 31 временно изменили маршрут из-за перебоев в энергоснабжении, сообщает Харьковский горсовет.".