Некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове сменили маршрут и не ходят: почему

Трамваи №6, 8 и троллейбусы №20, 57 и 31 временно изменили маршрут из-за перебоев в энергоснабжении, сообщает Харьковский горсовет.

В частности, не курсируют трамваи на Салтовском шоссе и в пер. Салтовском, от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, а также троллейбусы без достаточного запаса автономного хода по пр. Льва Ландау, от пр. Юбилейного до пр. Героев Харькова.

Пока общественный транспорт ходит так:

трамвай №6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

трамвай №8: от ул. Одесской в ​​Журавлёвский гидропарк;

троллейбус №31: – до ст.м. «Академика Барабашова»;

троллейбус №20: не курсирует;

троллейбус №57: не курсирует.

В отсутствие трамвайного сообщения на Салтовском шоссе, от 602-го микрорайона до ст. м. «Защитников Украины», будет ходить временный автобус.