Пили и бросали бутылки из парапета метро в центре Харькова: ищут нарушителей

Правоохранители устанавливают причастных к нарушению публичного порядка на площади Конституции в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 сентября получили уведомление о правонарушениях в центре города.

«Возле одного из заведений группа молодых людей распивала алкогольные напитки, вела себя агрессивно и бросала бутылки из парапета метрополитена. Сотрудники полиции проработали записи камер видеонаблюдения и установили факт указанных нарушений», — отметили в полиции.

Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к событию.

Копы призывают жителей соблюдать правила поведения в общественных местах и ​​не подвергать опасности окружающих.

Напомним, правоохранители разыскали в Харьковской области двух школьников. Как выяснилось, мальчики решили погулять вместо уроков.