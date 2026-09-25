«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков

Харьков продолжает готовиться к зиме. Работы в городе не прекращаются, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Мы начали подготовку и к этой зиме, начиная с зимы 2022 года. Не прекращаем подготовку. Очень много вызовов, и какой будет зима, мы не понимаем. Поэтому готовимся ко всем сценариям, в том числе, к тяжелым. Нам очень важно пройти этот отопительный сезон, да, тяжело, но пройти. И делаем все возможное. Я очень благодарен и нашим работникам коммунальщик служб, это «Харьковские теплосети», водоканал, международным партнерам. Расширяем возможности «энергетических островов». Кроме этого, устанавливаем когенерацию. Но на этом я остановлюсь, работаем», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»