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«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков

Записано 14:52   25.09.2026
Виктория Яковенко
«Какой будет зима, мы не понимаем» — Терехов рассказал, как готовится Харьков Фото: Харьковский горсовет

Харьков продолжает готовиться к зиме. Работы в городе не прекращаются, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Мы начали подготовку и к этой зиме, начиная с зимы 2022 года. Не прекращаем подготовку. Очень много вызовов, и какой будет зима, мы не понимаем. Поэтому готовимся ко всем сценариям, в том числе, к тяжелым. Нам очень важно пройти этот отопительный сезон, да, тяжело, но пройти. И делаем все возможное. Я очень благодарен и нашим работникам коммунальщик служб, это «Харьковские теплосети», водоканал, международным партнерам. Расширяем возможности «энергетических островов». Кроме этого, устанавливаем когенерацию. Но на этом я остановлюсь, работаем», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 14:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков продолжает готовиться к зиме. Работы в городе не прекращаются, отметил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".