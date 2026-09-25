Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции ВСУ девять раз около Избицкого, Лимана, Малой Волчьей и Терновой. На Купянском – было четыре боя в районе Подолов, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 296 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8359 дронов-камикадзе и совершили 2648 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

В течение ночи на Харьковщину летели беспилотники и КАБы. В 01:03 Воздушные силы ВСУ предупредили о БпЛА на востоке Харьковской области – они летели курсом на Балаклею. А в 03:01 украинские защитники зафиксировали пуски авиабомб на север региона.

В 04:26 объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики – отбой дали уже в 04:42. Информации о прямой угрозе для Харькова в течение ночи не было. По состоянию на 07:20 данных о новых пусках БпЛА или другого вооружения на Харьковщину нет.