Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции ВСУ девять раз около Избицкого, Лимана, Малой Волчьей и Терновой.

На Купянском – было четыре боя в районе Подолов, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 296 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8359 дронов-камикадзе и совершили 2648 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.