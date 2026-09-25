Live
  • Пт 25.09.2026
  • Харьков  +8°С
  • USD 44.97
  • EUR 51.12

Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба

Украина 08:07   25.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции ВСУ девять раз около Избицкого, Лимана, Малой Волчьей и Терновой.

На Купянском – было четыре боя в районе Подолов, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 236 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 296 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8359 дронов-камикадзе и совершили 2648 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.

Читайте также: Россияне жалуются на непрерывные взрывы: массированно атакованы РФ и Луганск

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
24.09.2026, 14:49
Смертельный удар по Старой Гнилице, «крот» в ВСУ – итоги 24 сентября
Смертельный удар по Старой Гнилице, «крот» в ВСУ – итоги 24 сентября
24.09.2026, 23:00
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
24.09.2026, 18:35
На Аллее Славы в Харькове перезахоронили погибшего Героя из Купянска
На Аллее Славы в Харькове перезахоронили погибшего Героя из Купянска
24.09.2026, 21:20
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
24.09.2026, 12:30
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ
Новости Харькова — главное 25 сентября: как прошла ночь, атаки РФ
25.09.2026, 08:33

Новости по теме:

24.09.2026
В бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили «крота» РФ – СБУ (видео)
24.09.2026
Бомбу, весом 250 кг, нашел житель в лесу на Харьковщине: ее обезвредили
24.09.2026
Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков
24.09.2026
Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: шесть погибших (фото)
24.09.2026
Больше 40 тысяч людей на Харьковщине без света из-за сильного ветра


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где на Харьковщине пытались прорваться россияне – данные Генштаба», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 13 боев, пишут в Генштабе ВСУ. ".