Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины

24 сентября ушел из жизни Почетный гражданин Харькова, академик Национальной академии наук Украины Юрий Мацевитый.

«Юрий Михайлович на протяжении десятилетий работал для развития украинской науки. Он много лет возглавлял Институт проблем машиностроения НАН Украины, развивал научную школу теплофизиков и воспитал не одно поколение специалистов, достойно продолжающих его дело и реализующих важные проекты для Харькова и всей Украины”, — сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии добавляют: его научные разработки были внедрены, в частности, на таких ведущих предприятиях украинского машиностроения, как «Турбоатом», завод имени Малышева и «Мотор Сич».

Юрию Мацевитому было 93 года.

Напомним, 19 августа на 75-м году жизни скончался Почётный гражданин города Харькова, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько ХНУ им. В. Н. Каразина Сергей Куделко.