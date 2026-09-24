В бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили «крота» РФ – СБУ (видео)

Служба безопасности Украины заявила о задержании агента ФСБ, который служил в Харьковской области. По данным следствия, мобилизованный наводил вражеский огонь на позиции мотопехотной бригады ВСУ, в которой проходил службу.

«Задокументировано, как фигурант пытался скорректировать ракетную атаку РФ по своему ремонтному батальону, восстанавливающему беспилотные авиакомплексы. Для этого агент «слил» куратору от ФСБ координаты украинского рембата и перед его обстрелом планировал заблаговременно покинуть территорию объекта под предлогом поездки в госпиталь. Сотрудники СБУ разоблачили российского «крота» и задержали его в служебном авто, когда он выехал за пределы воинской части», — отметили силовики.

Параллельно правоохранители провели комплексные меры по обеспечению локаций украинских защитников.

Как выяснили в СБУ, ФСБ завербовала фигуранта еще до призыва. Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российская спецслужба задействовала его родственницу, проживающую в РФ.

«После мобилизации он проходил службу в должности мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов и одновременно собирал для врага данные», — добавили правоохранители.

В ходе обысков у фигуранта изъяли пять смартфонов, которые он по очереди использовал для зашифрованного общения с врагом, добавили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Его уже отправили в СИЗО без права внесения залога. Если вину докажут, фигуранту грозит пожизненное.

Видео: СБУ