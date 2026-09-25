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Де на Харківщині намагалися прорватися росіяни – дані Генштабу

Україна 08:07   25.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де на Харківщині намагалися прорватися росіяни – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ дев’ять разів біля Ізбицького, Лимана, Малої Вовчої та Тернової.

На Куп’янському – було чотири бої у районі Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Учора противник завдав одного ракетного та 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 296 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8359 дронів-камікадзе та здійснили 2648 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ. ".