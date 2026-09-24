На Алеї Слави у Харкові перепоховали загиблого Героя з Куп’янська

У Харкові в останню путь провели сержанта Збройних Сил України Артура Венцкевича, уродженця Куп’янська. За виявлений героїзм він посмертно відзначений орденом ” За мужність ” III ступеня.

Артур Венцкевич загинув 14 березня 2022 року у запеклих боях на Харківщині. Через окупацію та важкі обставини початку війни воїна спочатку поховали далеко від рідного дому без належних почестей. Сьогодні справедливість відновлена: Артур Венцкевич знайшов вічний спокій з усіма військовими та духовними почестями на Алеї Слави у місті Харків, кажуть у Куп’янській міській військовій адміністрації.

Артур Венцкевич народився у Куп’янську. Навчався у школі №4, працював на Куп’янській Південній залізниці. З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

“Спи спокійно, Герою. Ти повернувся додому Переможцем на щиті”, – йдеться у повідомленні Куп’янської МВА.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують зачистку Дворічанського плацдарму на Куп’янщині, що унеможливлює плани ворога на Великий Бурлук і суттєво ускладнює росіянам шлях до Куп’янська. Про це повідомив військово-політичний оглядач “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко.