Окупація Куп’янська: двох місцевих мешканок підозрюють у допомозі ворогові

За матеріалами СБУ, заочні підозри отримали ще дві мешканки Куп’янська, які допомагали ворогові організовувати пропагандистські заходи під час окупації міста.

Служба безпеки та Національна поліція задокументували колабораційну діяльність ще двох чиновниць, які співпрацювали з ворогом під час тимчасової окупації частини Харківської області, повідомив речник Служби безпеки України в Харківській області Владислав Абдула.

Ними виявились місцеві жителі, одна з яких до повномасштабного вторгнення працювала в органах місцевого самоврядування м. Куп’янська. В обмін на лояльність до ворога вони отримали посади у так званій військово-цивільній адміністрації Куп’янського району.

Одна з них була призначена «в.о. головного спеціаліста» у відділі культури, молоді та спорту незаконного органу влади окупантів. На цій посаді вона брала участь в організації масових спортивних та святкових заходів на окупованих територіях, спрямованих на підтримку дій та рішень держави-агресора, а також створювала плани та графіки спортивних змагань.

Інша колаборантка стала «в.о. спеціаліста» у відділі кадрового забезпечення окупантів. Вона здійснювала підготовку та формування наказів про призначення та звільнення працівників, узагальнювала відомості про надання відпусток та становила іншу кадрову службову документацію.

Під час деокупації регіону восени 2022 року вони втекли з Куп’янського району разом із російськими військами і зараз ховаються від правосуддя на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігуранткам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Нині вони у розшуку.

Продовжуються комплексні заходи щодо встановлення місць їх перебування та притягнення до передбаченої законом відповідальності.

Нагадаємо, поліція Харківської області шукає 150 колаборантів із Харківщини, які втекли після звільнення територій Харківщини . Частина з них осіла в РФ, але багато хто ховається в ЄС.