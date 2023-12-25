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Багато хто ховається в ЄС: поліція шукає 150 колаборантів із Харківщини

Суспільство 15:54   25.12.2023
Оксана Горун
Багато хто ховається в ЄС: поліція шукає 150 колаборантів із Харківщини

Частина колаборантів втекла одразу після звільнення територій Харківщини, причому далеко не всі – у РФ. Фото підозрюваних, яких шукає поліція, опублікував начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області.

“На цих фото – обличчя людей, які працювали на ворога під час окупації Харківської області. Це ті колаборанти, які втекли одразу після звільнення. Багато з них зараз переховуються в ЄС. У нашій базі – 150 таких осіб. І ми вже співпрацюємо з Європолом по цих фанатах рф, які втекли від правосуддя”, — повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що зараз слідство має достатньо доказів роботи цих людей на окупантів. Усім уже заочно повідомили про підозру, а потім – оголосили в розшук.

“По кожному передали інформацію в Європол і вже маємо зворотний зв’язок. Юридично наша інформація – це підстава для того, щоби повернути кожного “за порєбрік”, – зазначив Болвінов.

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Він також звернувся до українців, які перебувають за кордоном, щоб вони допомогли в пошуку втікачів.

“Якщо знаєте, де переховуються ці люди, не мовчіть”, – закликав головний слідчий Харківщини.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 15:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частина колаборантів втекла одразу після звільнення територій Харківщини, причому далеко не всі – у РФ. Фото підозрюваних, яких шукає поліція, опублікував начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області".