Болвінов: “Не було шансів вижити”: вранці в Харкові загинула ціла родина

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів про трагічну загибель цілої родини вранці 18 серпня в Харкові.

“У квартирі на п’ятому поверсі загинула ціла родина. Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК. Під завалами можуть бути ще люди, рятувальна операція триває”, – написав Болвінов.

Серед двох десятків потерпілих є діти.

“У 6-річного хлопця та 11-річної дівчини шокова реакція, 14-річна дівчина отримала вибухове поранення та вивих суглоба, вибухове поранення також у її 10-річного сусіда, ще одного підлітка порізало уламками скла”, – передає начальник слідчого управління.

Він також додав, що по багатоповерхівці вдарили п’ять БпЛА. Один залетів у квартиру на другому поверсі, а решта чотири – вдарили по п’ятому поверсі.

“І там у людей просто не було шансів вижити”, – констатував Болвінов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці п’ятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.