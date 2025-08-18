Особи загиблих у Харкові встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертизи

Про загиблих та поранених внаслідок ранкового “прильоту” в Харкові повідомила прессекретарка облпрокуратури Валерія Чиріна.

“Між поверхами впали плити. І, на жаль, дуже важко таке казати, але тіла загиблих дістали в дуже жахливому стані. І щоб встановити точно цих осіб, їх повні анкетні дані, потрібно проводити ДНК-експертні дослідження, щоб встановити точну інформацію. Тому, станом на зараз, ми можемо тільки казати про їх стать та орієнтовний вік. Вже після проведення необхідних досліджень ми зможемо уточнити цю інформацію. Крім того, що найменше 20 осіб постраждали. Це люди, які дістали поранення та отримали гострий шок. На жаль, серед них є і діти”, – розповіла Чиріна.

Вона також наголосила: цей удар був цілеспрямованою атакою цивільних. Поряд із будинком не було жодного військового чи інфраструктурного об’єкта.

“Звичайні люди, харків’яни, які спали, звичайні маленькі діти, які стоять в ковдрах, закутані. Це прицільний удар ворога, це прицільна атака по звичайних харків’янах, по простих людях, які вранці спали. Жодного військового об’єкта, жодного об’єкта критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури там поруч немає”, – стверджує прессекретарка.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 05:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що Індустріальний район Харкова потрапив під обстріл ворога – росіяни вдарили по п’ятиповерхівці пʼятьма БпЛА. На місці «прильоту» почалася пожежа, а під завалами опинилися люди. Відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець дитина. Постраждалих – близько двох десятків.