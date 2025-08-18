Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы
О погибших и раненых в результате утреннего «прилета» в Харькове сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирина.
«Между этажами упали плиты. И, к сожалению, очень трудно такое говорить, но тела погибших достали в очень ужасном состоянии. И чтобы установить точно эти лица, их полные анкетные данные, нужно проводить ДНК-экспертные исследования, чтобы установить точную информацию. Поэтому, по состоянию на сейчас, мы можем только говорить об их поле и ориентировочном возрасте. После проведения необходимых исследований мы сможем уточнить эту информацию. Кроме того, менее 20 человек пострадали. Это люди, которые получили ранения и получили острый шок. К сожалению, в их числе есть и дети. Дом очень сильные получил повреждения. Разбор завалов продолжается и сейчас», – рассказала Чирина.
Она также акцентировала: этот удар был целенаправленной атакой гражданских. Рядом с домом не было ни одного военного или инфраструктурного объекта.
«Обычные люди, харьковчане, которые спали, обычные маленькие дети, стоящие в одеялах, закутанные. Это прицельный удар врага, это прицельная атака по обычным харьковчанам, по простым людям, которые спали утром. Ни одного военного объекта, ни одного объекта критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуры там рядом нет», – утверждает пресс-секретарь.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили пятью БпЛА по пятиэтажке. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о шестерых погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.
Читайте также: Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 11:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О погибших и раненых в результате утреннего «прилета» в Харькове сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирина.".