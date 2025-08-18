Live
  Пн 18.08.2025
Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы

Записано 11:25   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
О погибших и раненых в результате утреннего «прилета» в Харькове сообщила пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирина.

«Между этажами упали плиты. И, к сожалению, очень трудно такое говорить, но тела погибших достали в очень ужасном состоянии. И чтобы установить точно эти лица, их полные анкетные данные, нужно проводить ДНК-экспертные исследования, чтобы установить точную информацию. Поэтому, по состоянию на сейчас, мы можем только говорить об их поле и ориентировочном возрасте. После проведения необходимых исследований мы сможем уточнить эту информацию. Кроме того, менее 20 человек пострадали. Это люди, которые получили ранения и получили острый шок. К сожалению, в их числе есть и дети. Дом очень сильные получил повреждения. Разбор завалов продолжается и сейчас», – рассказала Чирина.

Она также акцентировала: этот удар был целенаправленной атакой гражданских. Рядом с домом не было ни одного военного или инфраструктурного объекта.

«Обычные люди, харьковчане, которые спали, обычные маленькие дети, стоящие в одеялах, закутанные. Это прицельный удар врага, это прицельная атака по обычным харьковчанам, по простым людям, которые спали утром. Ни одного военного объекта, ни одного объекта критической инфраструктуры, энергетической инфраструктуры там рядом нет», – утверждает пресс-секретарь.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел врага – россияне ударили пятью БпЛА по пятиэтажке. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о шестерых погибших – среди них полуторагодовалая девочка и 16-летний парень. Пострадавших – около двух десятков.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
