Утренний обстрел Харькова: появились фото и видео с места «прилета»

Происшествия 07:43   18.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар БпЛА пришелся по Индустриальному району Харькова. 

Под обстрел попала пятиэтажка, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Враг попал четырьмя БпЛА типа «Герань-2» в пятитиэтажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы. Всего повреждено шесть жилых домов и 15 автомобилей», – сообщил Синегубов.

На данный момент известно о трех погибших, среди них – полуторагодовалый ребенок. Его тело нашли под завалами. Еще 17 людей получили ранения, часть пострадавших госпитализировали.

Еще два БпЛА типа «Герань» упали в землю. «Прилеты» были также в Индустриальном районе.

«Все профильные службы работают на месте. При процессуальном руководстве Немышлянской окружной прокуратуры
в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения военного преступления, что повлекло гибель людей, предусмотренные частью 2 ст. 438 УКУ», – сказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров.

Также в прокуратуре опубликовали видео с коптера, на котором видны масштабы разрушений.

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 05:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Индустриальный район Харькова попал под обстрел БпЛА – россияне ударили по пятиэтажке. На месте «прилета» начался пожар, а под завалами оказались люди. Известно о трех погибших – среди них маленький ребенок. Пострадавших – 17.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
