Live

Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове

Происшествия 12:55   25.05.2026
Виктория Яковенко
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов констатирует: на прошлой неделе оккупанты «сделали ставку на беспилотники». За семь дней враг атаковал город десятью «Шахедами», девятью FPV-дронами и одной «Молнией».

«Агрессор откровенно охотится на гражданских. Был случай удара FPV-дрона по грузовику на окружной дороге. Там погиб мужчина. Сейчас некоторые участки окружной превратились в зону повышенной опасности, поэтому призываю всех быть максимально осторожными! Мы были вынуждены изменить маршрут одного автобуса, а еще один — временно отменить. Отмечу, что последний автобус курсировал всего раз в неделю, и мы уже ищем альтернативные варианты для объезда опасных участков”, — отметил мэр.

За неделю пострадали пятеро горожан, добавил Терехов. Погиб один человек. Под вражеским огнем оказались Салтовский, Новобаварский, Киевский, Немышлянский и Холодногорский районы. Оккупанты били по инфраструктуре, гаражным кооперативам и частному сектору.

«Отдельное проявление подлости — тактика двойных ударов. Мы четко увидели это на примере логистического терминала почты: враг ударил беспилотником, дождался приезда служб для ликвидации пожара — и снова ударил», — подчеркнул Терехов.

На прошлой неделе в Харькове сирены звучали 58 раз – это почти 82 часа. Однако общая продолжительность опасности прямо в городе уменьшилась на 60 часов. И это на 43% меньше по сравнению с областью.

Читайте также: FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 14:00
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
Музыка может играть в метро: реакцию харьковчан будут оценивать на «Победе»
25.05.2026, 10:55
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
25.05.2026, 12:55
Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове
Пьяный военный в СОЧ устроил стрельбу возле многоэтажки в Харькове
25.05.2026, 11:45
Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)
Двое погибших, 19 пострадавших: последствия ракетного удара по Дергачам (фото)
25.05.2026, 13:57

Новости по теме:

24.05.2026
Золочевщина переживает удары: россияне били FPV-дронами и «Молниями»
24.05.2026
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)
23.05.2026
Эвакуировались: женщина погибла, ее сын ранен из-за удара БпЛА по Харьковщине
22.05.2026
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
21.05.2026
Часть окружной Харькова перекрыли из-за угрозы FPV-дронов – официально


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов констатирует: на прошлой неделе оккупанты «сделали ставку на беспилотники». ".