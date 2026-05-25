Опасность на окружной, 20 ударов БпЛА: Терехов подвел итоги недели в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов констатирует: на прошлой неделе оккупанты «сделали ставку на беспилотники». За семь дней враг атаковал город десятью «Шахедами», девятью FPV-дронами и одной «Молнией».
«Агрессор откровенно охотится на гражданских. Был случай удара FPV-дрона по грузовику на окружной дороге. Там погиб мужчина. Сейчас некоторые участки окружной превратились в зону повышенной опасности, поэтому призываю всех быть максимально осторожными! Мы были вынуждены изменить маршрут одного автобуса, а еще один — временно отменить. Отмечу, что последний автобус курсировал всего раз в неделю, и мы уже ищем альтернативные варианты для объезда опасных участков”, — отметил мэр.
За неделю пострадали пятеро горожан, добавил Терехов. Погиб один человек. Под вражеским огнем оказались Салтовский, Новобаварский, Киевский, Немышлянский и Холодногорский районы. Оккупанты били по инфраструктуре, гаражным кооперативам и частному сектору.
«Отдельное проявление подлости — тактика двойных ударов. Мы четко увидели это на примере логистического терминала почты: враг ударил беспилотником, дождался приезда служб для ликвидации пожара — и снова ударил», — подчеркнул Терехов.
На прошлой неделе в Харькове сирены звучали 58 раз – это почти 82 часа. Однако общая продолжительность опасности прямо в городе уменьшилась на 60 часов. И это на 43% меньше по сравнению с областью.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, окружная дорога;
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:55;