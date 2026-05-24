Восемь пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА

Утром 24 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по Богодухову беспилотниками.

На данный момент известно о восьми пострадавших, однако количество раненых периодически возрастает. Тем временем на месте «прилета» работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия ударов.

Шестеро человек в больницах, часть из них госпитализированы – это 33-летняя и 49-летняя женщины, а также мужчины 36, 47, 53 и 66 лет. Двое человек – 48-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую стрессовую реакцию. Им оказали помощь на месте происшествия.

«Состояние всех пострадавших – средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь. Повреждены 15 автомобилей и остекление окон многоквартирного дома», – добавил начальник ХОВА.