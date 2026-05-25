Новости Харькова — главное 25 мая: как прошла ночь

Общество 07:13   25.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Ночь на Харьковщине была «тревожной»

Первую тревогу в Харькове объявили в 00:45. В Воздушных силах ВСУ уточнили: возникла угроза применения баллистики.

В 02:12 в Харькове прозвучал отбой, а в регионе тем временем летали беспилотники. В частности, уточнили украинские защитники, БпЛА двигались в сторону Златополя.  В 05:01 Харьков вновь «покраснел» – мониторинговые ТГ-каналы уточнили: в Белгороде работает ПВО. Уже 05:20 дали отбой, а в 05:34 тревогу возобновили. По состоянию на 07:13 тревога в Харькове и области продолжается.

