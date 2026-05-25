Сегодня 25 мая 2026: какой праздник и день в истории

25 мая в Украине – День Государственной службы специальной связи и защиты информации. В этот день 1521 года император Карл V объявил еретиком Мартина Лютера. В 1709-м по приказу московского царя Петра I разрушили Чертомлыкскую Сечь. В 1787-м в США собрался Конституционный конвент. В 1810-м началась Майская революция, приведшая к образованию Аргентины. В 1926-м убили Симона Петлюру. В 1977-м в прокат в США вышел первый фильм из серии Джорджа Лукаса «Звездные войны». В 2014-м в Украине провели внеочередные выборы президента – после бегства Януковича. В 2020-м в США убили чернокожего американца Джорджа Флойда, что вызвало протесты в мире под лозунгом движения «Black Lives Matter». В 2024-м российская армия ударила управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке.

Праздники и памятные даты 25 мая

В мире – Международный день пропавших без вести детей и Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

В этот день стартует Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам и Неделя детского хосписа.

Также сегодня: Международный день без пластика, День Африки, Всемирный день щитовидной железы, Всемирный день хирургии, Всемирный день футбола, Международный день филолога, Международный день танца степ, Всемирный день Таро, День полотенца.

25 мая в истории

25 мая 1521 года император Священной Римской Империи Карл V издал Вормский эдикт, которым провозгласил еретиком Мартина Лютера. Подробнее.

25 мая 1709 года по приказу Петра I московские оккупанты разрушили Чертомлыкскую Сечь. Подробнее.

25 мая 1787 года в США собрался Конституционный конвент (или Филадельфийский конвент), разработавший конституцию этой страны.

25 мая 1810 года произошло ключевое событие так называемой Майской революции в Буэнос-Айресе. Там мятежники отправили в отставку представителя испанских колониальных властей – вице-короля Рио-де-ла-Платы Бальтасара Идальго де Сиснероса и приступили к формированию временного правительственного органа – Первой хунты. Подробнее.

25 мая 1926 года еврейский анархист Самуил Шварцбард убил в Париже Симона Петлюру. Подробнее.

25 мая 1977 года в прокат в США вышел первый фильм из серии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Блокбастер о войнах в космосе имел огромный успех.

«Фильм получил семь премий «Оскар», заработал 461 миллион долларов от продажи билетов в США и почти 800 миллионов долларов доходов по всему миру», — напоминает проект History.

Во многом такому успеху способствовала профессионально организованная Лукасом маркетинговая кампания. Актриса Кэрри Фишер, исполнившая главную женскую роль (принцессы Леи) в этом фильме, впоследствии вспоминала: «Это не походило на премьеру фильма. Это было похоже на землетрясение». Ожидание от фантастического фильма с невиданными тогда спецэффектами было таким, что перед кинотеатрами выстраивались длинные очереди. Особенностью саги Лукаса стало то, что успех сопровождал ее долгие годы. Хитами проката стали две следующие, как сейчас говорят оригинальные, части, которые вышли в начале 1980-х. А также фанаты преданно ждали выхода еще трех эпизодов, ведь история началась не с начала: со временем первому фильму дали название «Эпизод IV: Новая надежда». Так что все понимали: должны быть и первые три эпизода. Ждать пришлось 14 лет – столько прошло между выходом «Возвращения Джедая» в 1983-м и «Эпизода I: Скрытая угроза» в 1999-м.

Приквелы выходили в течение шести лет – до 2005-го. В них уже не было любимых актеров первого состава, ведь фильмы рассказывали о событиях, предшествовавших оригинальной трилогии. Когда же показалось, что история логически завершена, за дело взялся «Дисней». Купив студию Лукаса «Lucasfilm», эти гиганты индустрии создали еще одну трилогию и спин-оффы. В трилогии появились все любимцы публики: Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), Кэрри Фишер (принцесса Лея), Харрисон Форд (Хан Соло), Энтони Дэниелс (робот С-3PO) и Питер Мейхью (Чубакка) и Кенни Бейкер (исполнитель роли дроида R2-D2). В спин-оффах — разнообразные ответвления сюжета рассказывали об отдельных персонажах. Девятая часть «Звездных войн» — «Скайуокер. Восход» вышла в кинопрокат 20 декабря 2019 года. Она не повторила успеха известнейших частей франшизы, но все равно принесла хорошие кассовые сборы.

25 мая 2014 года в Украине на фоне российского вторжения состоялись внеочередные выборы президента. Подробнее.

25 мая 2020 года в США полицейские во время задержания убили чернокожего американца Джорджа Флойда. Это повлекло за собой дальнейшие массовые протесты под лозунгом движения «Black Lives Matter». Подробнее.

25 мая 2024 года российская армия ударила управляемыми авиабомбами по строительному гипермаркету «Эпицентр» на Салтовке. Подробнее.

Церковный праздник 25 мая

25 мая отмечают Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Также христиане чтят память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. Подробнее.

Народные приметы

Если утро пасмурное — лето будет холодным и дождливым.

Синие тучи вечером обещают перемену погоды.

Что нельзя делать 25 мая

Жене нельзя ревновать мужа.

Нельзя жадничать.

Нельзя оставлять на весь день грязную посуду.