Сегодня 25 мая: какой праздник и день в истории

25 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне. В этот день 1709 года по приказу московского царя Петра I разрушили Чертомлыкскую Сечь. В 1810-м началась Майская революция, приведшая к образованию Аргентины. В 1926 году был убит Симон Петлюра.

Праздники и памятные даты 25 мая

25 мая в Украине – День филолога и День Государственной службы специальной связи и защиты информации.

В мире отмечают День Африки. Также 25 мая – Международный день пропавших без вести детей, в Европе – Международный день героев борьбы против тоталитаризма, в мире – Всемирный день щитовидной железы.

25 мая в истории

25 мая 1521 года император Священной Римской Империи Карл V издал Вормский эдикт, которым провозгласил еретиком Мартина Лютера.

Этим же эдиктом было запрещено печатать и распространять труды «отца Реформации». К этому моменту Лютер уже находился в жесткой конфронтации с руководством католической церкви. После обнародования в 1517 году его 95 тезисов против индульгенций противостояние с папским престолом только росло. Тезисы разошлись большим тиражом и получили поддержку не только среди простых верующих, но и среди ученых и даже государственных мужей. Папа Лев Х сначала только угрожал отлучить Лютера от церкви. Впоследствии – надавил на новоизбранного императора Карла V, и тот издал эдикт о сожжении всех печатных работ Лютера. Но популярности его идей это не убавило. Студенчество Виттенберга ответило на сожжение работ Лютера сожжением католических книг, в том числе – «Кодекса канонического права», что каралось вечным проклятием. Сам Лютер тоже не отставал и подбросил в костер папскую буллу с угрозами. 3 января 1521 года Лев Х отлучил реформатора от церкви. А Карл V созвал в Вормсе рейхстаг, куда вызывал Лютера и требовал от него отречения от его взглядов. Рейхстаг объявил Мартина Лютера вне закона. А изданный эдикт только закрепил это положение. Сам реформатор скрылся в замке Вартбург, где продолжил свою деятельность. В частности, в эти годы он перевел на немецкий Библию. И это произведение стало самым популярным в свое время – за 20 лет вышло более 400 изданий.

25 мая 1709 года по приказу Петра I московские оккупанты разрушили Чортомлыкскую Сечь. Запорожская Сечь на берегу рукава Днепра Чортомлыка упоминается в исторических документах как Старая Сечь. Она была основана атаманом Федиром Лютаем и просуществовала более 50 лет. Имела выгодное географическое положение и грамотные фортификации. Со всех сторон Сечь окружали семь рек, казаки выкопали ров и насыпали 13-метровый земляной вал. Как правило, на Сечи находилось от шести до десяти тысяч казаков.

Она известна как место жительства атамана Ивана Сирко, которого местные казаки 15 раз выбирали кошевым. Запорожцы Старой Сечи принимали участие в событиях Хмельнитчины, однако в период Руины, который возник после смерти Богдана Хмельницкого, оказались в состоянии войны со всеми, кто был вокруг. Они враждовали и с Речью Посполитой, и с Московией, и с Крымским Ханством и Османской империей. Как правило, казаки заключали временные договоры с одними из врагов для борьбы с другими. При этом вели почти независимую внешнюю политику, не особо ориентируясь на гетманов.

Также именно с Чертомлыкской Сечью связаны события знаменитой Черной Рады, где при военной поддержке местных казаков гетманом избрали «промосковского кандидата» Ивана Брюховецкого. Поддержка Брюховецкого в 1663 году не помешала казакам во главе с Костем Гордиенко в 1709-м стать на сторону Ивана Мазепы, когда тот выступил против Московии. Именно за это Петр I решил отомстить Сечи и отдал приказ ее разрушить. С первой попытки это не удалось – московское войско получило достойный отпор и понесло потери. Тогда против казаков бросили подкрепление. 14 мая три полка московской армии обступили Чертомлык. Против них билось несколько сотен запорожцев. Они убили около 350 нападавших и более 150 ранили. Но силы были не равны. Поэтому выжившие и не попавшие в плен отправились на лодках вниз по Днепру. Пленных московиты казнили, а Сеч разрушили и подожгли. Дальнейшие попытки казаков ее восстановить были неудачными, поэтому в 1711-м они основали новую крепость — Олешковскую Сечь на территории Крымского ханства.

25 мая 1810 года произошло ключевое событие так называемой Майской революции в Буэнос-Айресе. Там мятежники отправили в отставку представителя испанских колониальных властей — вице-короля Рио-де-ла-Платы Бальтасара Идальго де Сиснероса и приступили к формированию временного правительственного органа — Первой хунты.

Это положило начало образованию независимой Аргентины. Следует отметить, что эти события происходили на фоне недавнего (1776) провозглашения независимости США от Британской империи. Но определенно главным фактором, который позволил колонии освободиться от власти метрополии стали наполеоновские войны в Европе. Возможности контроля заокеанских колоний для Испании, которая с 1808 года сама была оккупирована войсками Наполеона, очевидно, сократились практически до нуля. После провозглашения Первой хунты в провинции направили циркуляр с просьбой отправить в Буэнос-Айрес своих депутатов – и это сделали почти все (за исключением Кордовы) города, которые сейчас входят в состав Аргентины. 18 декабря Первая хунта образовала Большую хунту – парламент Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы. При этом о непокорении властям Испании официально новое руководство Аргентины заявило лишь в 1816 году.

25 мая 1926 года еврейский анархист Самуил Шварцбард убил в Париже Симона Петлюру.

Он подошел к Петлюре посреди дня – в 14:15 – на улице, где тот стоял возле книжного магазина, и семь раз выстрелил в бывшего руководителя Директории УНР. Смертельной оказалась пятая пуля, пробившая легкие и сердце. Шварцбарда задержали на месте прохожие и сразу передали полиции.

В ходе дальнейшего судебного разбирательства сам Шарцбард и его защита отстаивали позицию, что убийство он совершил по мотивам личной мести за родственников, погибших во время еврейских погромов в Украине. При этом сторона обвинения с участием многочисленных свидетелей доказывала, что Петлюра, как глава государства, не отдавал приказы о погромах, а всячески предотвращал их. Кроме того, налицо было достаточно доказательств, что сам Шварцбард — советский агент, убивший Петлюру по приказу ГПУ России. Это подтверждали данные французских спецслужб и немецкой разведки. Последние, в частности, свидетельствовали, что Шварцбард получил приказ убить Петлюру от агента Михаила Володина, с которым неоднократно встречался с января 1926 года. С обеих сторон на суде выступало немало историков и свидетелей событий того времени в Украине, ни один из которых не засвидетельствовал антисемитизм в действиях Петлюры.

На процессе представили более 200 документов, свидетельствующих о попытках Петлюры и его правительства остановить погромы. Постепенно судебное разбирательство переходило из плоскости выяснения деталей преступления к разбору политики Украинского государства времен УНР и личности убитого. При этом Шварцбарда активно поддерживала левая пресса и ряд известных деятелей ХХ века, среди которых Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Анри Барбюс. Адвокат, защищавший убийцу Петлюры – Анри Торрес – был членом Компартии и консулом большевистской России во Франции. Итог суда был печальным для обвинения. Шварцбарда восемью голосами против четырех в суде оправдали и освободили.

25 мая 2014 года в Украине на фоне российского вторжения состоялись внеочередные выборы Президента. С начала гонки главными конкурентами были Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Виталий Кличко. Затем расклад сил изменили договоренности между Порошенко и Кличко. Последний снял свою кандидатуру в обмен на дальнейшую поддержку на мэрских выборах в Киеве. Одним из главных мотивов избирательной кампании была необходимость избрать президента быстро – в один тур, чтобы восстановить полную легитимность власти в Украине после побега Виктора Януковича. Победу на выборах одержал Петр Порошенко – в первом туре он получил 54,7% голосов. К присяге нового Президента привели 7 июня 2014 года.

25 мая 2020 года в США полицейские при задержании убили чернокожего американца Джорджа Флойда. Это повлекло за собой дальнейшие массовые протесты под лозунгом движения Black Lives Matter, охватившие не только Штаты, но и другие страны мира.

Само убийство произошло в Миннеаполисе во время задержания. Флойд пытался использовать поддельные документы и, по данным полиции, сел за руль «под действием веществ». Видео из бодикамов полицейских подтверждает, что задерживаемый сопротивлялся. Однако это все не оправдывает дальнейшие события, которые засняли на видео случайные свидетели.

Полицейский Дерек Шовин при задержании Флойда положил его лицом в землю, прижал шею коленом, и держал так более 8 минут. При этом в начале Флойд был в сознании и неоднократно говорил полицейскому, что не может дышать, умолял, плакал и просил его не убивать. Другие офицеры полиции не помешали Шовину – так же, как свидетели происшествия. Те только на словах пытались уговорить полицейского отпустить его жертву и снимали убийство на видео. Это видео быстро разлетелось по сети. Через некоторое время Флойд перестал двигаться, но и после этого полицейский не убрал колено с его шеи, пока на место не прибыла скорая. Медики увезли мужчину в больницу, но не смогли спасти. Уже на следующий день, 26 мая, автобусную остановку, где убили Флойда, местные превратили в своеобразный мемориал его памяти. Многотысячная толпа начала протест – сначала мирный – у стен местного отделения полиции. Со временем отделение облили краской и забросали камнями, начались погромы и противостояния с полицейскими. Впоследствии к акциям протеста присоединились жители других городов США и других стран.

Церковный праздник 25 мая

25 мая православные отмечают один из 12 главных церковных праздников – Вознесение Господне. Он всегда отмечается через 40 дней после Пасхи. В этот день Иисус Христос, воскресший после распятия, во плоти вознесся на небо. 40 дней от Воскресения до Вознесения он был на земле со своими учениками и паствой и рассказывал о Царстве Божьем. Затем собрал апостолов на Елеонской горе у Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам вознесся. Позже апостолам явились два ангела. Они сообщили, что будет следующее пришествие Христа, когда он придет судить живых и мертвых.

Также 25 мая – память святителя Епифания, епископа Кипрского. Он был евреем по происхождению и обратился в христианство, увидев монаха Лукиана, отдавшего нищему свою одежду. Епифаний принял Крещение и удалился в монастырь. Имел дар чудотворения, жил отшельником. В пустыню к нему стали приходить ученики, и появилась новая обитель. Впоследствии епископу Паппию было божественное откровение, что новым архиереем следует избрать Епифания. Монаха нашли, и он прибыл в город и был возведен на епископскую кафедру Саламина. Предсказал свою смерть и умер, возвращаясь на Кипр кораблем из Константинополя. 12 мая 403 года его с честью похоронили в новой церкви, возведенной ранее самим святителем.

Народные приметы

Акация густо цветет – к солнечной погоде.

Если появилось много майских жуков – лето будет засушливым.

Если день пасмурный и прохладный, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 25 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.