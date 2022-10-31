Сегодня 31 октября: какой праздник и день в истории

31 октября – по церковному календарю память апостола и евангелиста Луки. В мире вырезают «фонари Джека» и празднуют Хэллоуин. Также именно в этот день в 1517 году Мартин Лютер обнародовал свои 95 тезисов, положивших начало протестантизму.

Праздники и памятные даты 31 октября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

Под эгидой ООН 31 октября отмечают Всемирный день городов, Международный день экономии, Международный день Черного моря и даже День волшебства.

Значительная часть мира (и все чаще украинцы) 31 октября празднует Хэллоуин. Его истоками есть католический праздник Всех Святых, который в начале его истории отмечали не в ноябре, а в мае. Но в VIII в. Папа Римский Григорий III освятил в Риме часовню в базилике св. Петра в честь Всех Святых 1 ноября и перенес празднование в Риме Дня Всех Святых на эту дату. А в IX веке папа Григорий IV постановил, что 1 ноября будет днем ​​Всех Святых во всей Церкви. В канун Дня Всех Святых проводилось предпразднство, которое называлось «All Hallows Even» («Вечер всех святых») — сокращено «Hallowe’en». Главным символом праздника является «фонарь Джека» – тыква, на которой вырезают лицо, а внутрь вставляют свечу. Также в традиции – переодевание в страшные костюмы и поход в таком виде по соседям за сладостями.

31 октября в истории

31 октября 1517 года – Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. Свой текст он прибил к дверям собора в Виттенберге. И это стало точкой отсчета в церковной Реформации, охватившей всю Европу и ставшей как толчком для значительных цивилизационных изменений, так и для кровопролитных войн.

В своих тезисах Лютер подверг сокрушительной критике буллу папы Римского Льва Х об отпущении грехов и продаже индульгенций с целью «Содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер критиковал саму идею возможности «списать грехи» за деньги. Слухи о тезисах распространились молниеносно и Лютера вызвали в 1519 г. на суд и на Лейпцигский диспут. В ходе диспута «отец Реформации» выразил сомнение в справедливости и непогрешимости католического папства. За это Лев Х наложил на Лютера анафему. Лютер же публично сжег буллу об анафеме и написал обращение «К христианскому дворянству германской нации». В нем реформатор заявил, что борьба с папским засильем является делом всей германской нации.

Кроме основания церкви, которую со временем назовут его именем – Лютеранской – Мартин Лютер также вошел в историю как человек, который первым перевел Библию на немецкий язык, сделав таким образом Священное Писание доступным для простых людей.

Церковный праздник 31 октября

31 октября – день памяти апостола и евангелиста Луки – апостола из 70-ти, сподвижника святого апостола Павла. Лука был врачом из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, будущий апостол прибыл в Палестину, где горячо воспринял учение от самого Иисуса. Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После Воскресения Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе. Лука участвовал во втором миссионерском путешествии апостола Павла и стал неразлучным с ним. После мученической кончины первоверховных апостолов Лука покинул Рим и пошел проповедовать в Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. Принял мученическую смерть в городе Фивы.

По преданиям, именно апостол Лука – автор первых икон Божией Матери. Автор Евангелия от Луки, а также книги Деяний святых апостолов в 62 – 63 годах в Риме.

Народные приметы

Если снег еще ни разу не выпал, зима будет поздней.

Кот часто пол царапает – к сильным ветрам.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя есть острые блюда.

Нельзя ставить обувь на стол или стул.