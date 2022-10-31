Сьогодні 31 жовтня: яке свято та день в історії

31 жовтня – за церковним календарем пам’ять апостола та євангеліста Луки. У світі вирізають “ліхтарі Джека” та святкують Геловін. Також саме цього дня в 1517 році Мартін Лютер оприлюднив свої 95 тез, які започаткували протестантизм.

Свята та пам’ятні дати 31 жовтня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

Під егідою ООН відзначають 31 жовтня Всесвітній день міст, Міжнародний день економії, Міжнародний день Чорного моря і навіть День чарівництва.

Значна частина світу (і все частіше українці) 31 жовтня святкує Геловін. Його витоками є католицьке свято Усіх Святих, яке на початку його історії відзначали не в листопаді, а у травні. Але у VIII ст. Папа Римський Григорій III освятив у Римі каплицю у базиліці св. Петра на честь Усіх Святих 1 листопада та переніс святкування у Римі Дня Всіх Святих на цю дату. А в IX столітті папа Григорій IV ухвалив, що 1 листопада буде днем ​​Усіх Святих у всій Церкві. Напередодні Дня Усіх Святих проводилося передсвято, яке називалося “All Hallows Even” (“Вечір усіх святих”) – скорочено “Hallowe’en”. Головним символом свята є “ліхтар Джека” – гарбуз, на якому вирізають обличчя, а всередину вставляють свічку. Також у традиції – перевдягання у страшні костюми та похід у такому вигляді по сусідах за солодощами.

31 жовтня в історії

31 жовтня 1517 року – Мартін Лютер оприлюднив 95 тез проти індульгенцій. Свій текст він прибив до дверей собору у Віттенберзі. І це стало точкою відліку в церковній Реформації, що охопила всю Європу і стала поштовхом для значних цивілізаційних змін, так і для кровопролитних воєн.

У своїх тезах Лютер піддав нищівній критиці булу папи Римського Лева Х про відпущення гріхів і продаж індульгенцій з метою “Сприяти побудові храму св. Петра та порятунку душ християнського світу”. Лютер критикував саму ідею можливості “списати гріхи” за гроші. Чутки про тези поширилися блискавично, і Лютера викликали 1519 р. на суд і Лейпцизький диспут. У ході диспуту “батько Реформації” висловив сумнів у справедливості та непогрішності католицького папства. За це Лев Х наклав на Лютера анатему. Лютер публічно спалив буллу про анафему і написав звернення “До християнського дворянства німецької нації”. У ньому реформатор заявив, що боротьба з папським засиллям є справою усієї німецької нації.

Крім заснування церкви, яку згодом назвуть його іменем – Лютеранської – Мартін Лютер також увійшов в історію як людина, яка першою переклала Біблію німецькою мовою, зробивши таким чином Святе Письмо доступним для простих людей.

Церковне свято 31 жовтня

31 жовтня – день пам’яті апостола та євангеліста Луки – апостола з 70-ти, сподвижника святого апостола Павла. Лука був лікарем із освіченого грецького середовища. Почувши про Христа, майбутній апостол прибув до Палестини, де палко сприйняв вчення від самого Ісуса. Лука був посланий Господом на першу проповідь про Царство Небесне ще за життя Спасителя на землі. Після Воскресіння Ісус Христос явився святим Луці та Клеопі. Лука брав участь у другій місіонерській подорожі апостола Павла і став нерозлучним із ним. Після мученицької смерті первоверховних апостолів Лука залишив Рим і пішов проповідувати в Ахайю, Лівію, Єгипет та Фіваїду. Прийняв мученицьку смерть у місті Фіви.

За переказами, саме апостол Лука є автором перших ікон Божої Матері. Автор Євангелія від Луки, а також книги Дій святих апостолів у 62 – 63 роках у Римі.

Народні прикмети

Якщо сніг ще жодного разу не випадав, зима буде пізня.

Кіт часто підлогу дряпає – до сильних вітрів.

Що не можна робити 31 жовтня

Не можна їсти гострі страви.

Не можна ставити взуття на стіл чи стілець.