Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории

22 мая 1455 года в Англии началась Война Алой и Белой розы. В 1879-м родился Симон Петлюра. В 1906-м братья Райт получили патент на самолет. В 1939-м Гитлер и Муссолини подписали «Стальной пакт». В 1942-м Мексика вступила во Вторую мировую войну. В 1960-м произошло землетрясение в Чили, которое считают самым мощным в XX веке. В 1979-м похоронили автора хита «Червона рута» Владимира Ивасюка. В 2009-м СБУ возбудила уголовное дело по факту Голодомора в Украине. В 2010-м биткоинами впервые рассчитались за товар – это были две пиццы ценой в 10 тысяч биткоинов (сегодня – более 1 млрд долларов).

Праздники и памятные даты 22 мая

22 мая в мире – Международный день биологического разнообразия.

Также сегодня: Всемирный день городских фермеров, Всемирный день готов, Всемирный день преэклампсии, День Шерлока Холмса, Международный день «Быть собой», День биткоин-пиццы, Всемирный день коктейля «Палома», Международный день коко-мам.

22 мая в истории

22 мая 1455 года в Англии началась продолжительная кровавая гражданская война. Она вошла в историю как война Алой и Белой розы. Именно эти цветы были символами двух основных противоборствующих лагерей – двух ветвей королевского рода Плантагенетов: Ланкастеров и Йорков. Точкой отсчета войны считают ее первое сражение, которое и произошло 22 мая, — бой у Сент-Олбанса. В нем войска короля Генриха VI (Ланкастера) потерпели поражение от сторонников его родственника Ричарда Йоркского.

У этой войны была длительная предыстория, которая формировалась как внешними факторами (Столетней войной с Францией), так и внутренними (противостоянием многочисленных претендентов на английскую корону). Основы будущей войны заложил еще король Эдуард III. Именно он заявил свои претензии на престол Франции (ведь был внуком французского короля Филиппа IV Красивого), что стало одним из поводов к Столетней войне. Также Эдуард оставил после себя большое количество наследников: до взрослого возраста дожили пятеро его сыновей. Корона должна была перейти старшему из них – Эдуарду Черному Принцу. Но тот умер раньше отца. Также умер второй по возрасту сын – герцог Кларенс. В результате королем после смерти Эдуарда III стал его внук – Ричард II.

При этом значительный политический вес имели другие сыновья старого короля – дяди Ричарда: Джон Гонт – первый герцог Ланкастерский, Эдмунд Лэнгли – первый герцог Йоркский и Томас Вудсток, герцог Глостер. Ричард II взошел на престол 10-летним. Дядья вначале активно боролись за власть в регентском совете. Однако постепенно Ричард взрослел, а власть переходила к людям из его окружения. В длительном противостоянии с собственной семьей Ричард II наконец потерял корону: ее захватил его кузен — сын Джона Гонта Генрих Болингброк – первый из королей-Ланкастеров.

Болингброка короновали как Генриха IV. И теоретически его род имел все шансы закрепиться на королевском престоле. Этот король руководил Англией до самой смерти, а престол перешел его сыну – Генриху V. Тот стал одним из самых успешных английских королей времен Столетней войны. Английское войско во главе с Генрихом V практически разгромило французов. Король Франции вынужден был выдать свою дочь замуж за захватчика и согласиться с тем, что сын Генриха V и французской принцессы унаследует короны обеих стран. Победное шествие английского короля прервала неожиданная смерть в возрасте 36 лет – как полагают, от дизентерии. Его сыну – королю Англии и Франции Генриху VI на момент смерти отца было всего восемь месяцев.

Понятно, что удержать завоевания отца этот малыш не имел шансов. Долгое время за мальчика-короля правили многочисленные родственники. Когда он повзрослел, значительное влияние приобрела его жена – королева Маргарита Анжуйская. Генрих VI постепенно терял завоеванные отцом территории на континенте. Недовольство им со стороны народа и знати росло. Наследников долгое время не было. Сам же Генрих периодически демонстрировал проявления психического расстройства, впадая в меланхолию и удаляясь от дел. На этом фоне росла популярность его родственника – герцога Йоркского Ричарда. Тот концентрировал недовольных «плохим правлением» вокруг себя, подчеркивая необходимость положить этому конец. Постепенно Ричард начал формировать свою армию. В решительную фазу процесс вышел, когда Франция окончательно выиграла Столетнюю войну: в 1453 году англичане потеряли Бордо – последний крупный опорный пункт во Франции. Генрих VI, получив известие об этом, по оценкам современников, «повредился разумом». В течение года он не проявлял никаких признаков интереса к реальности. В это время герцог Йоркский усилил влияние и почти перехватил рычаги управления государством. Но в 1454-м Генрих внезапно пришел в себя. Когда смена власти бескровным путем не удалось, сторонники Йорков перешли к военному противостоянию.

22 мая 1879 года родился Симон Петлюра – глава Директории УНР и Главный атаман войск и флота УНР.

22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свое изобретение – самолет. Подробнее.

22 мая 1939 года в Берлине Гитлер и Муссолини подписали так называемый «Стальной пакт». Подробнее.

22 мая 1942 года Мексика вступила во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Подробнее.

22 мая 1960 года произошло землетрясение в Чили, которое считается самым мощным в XX веке. Подробнее.

22 мая 1979 года во Львове на Лычаковском кладбище похоронили украинского композитора Владимира Ивасюка. Подробнее.

22 мая 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932-1933 годов – Голодомора. Подробнее.

22 мая 2010 года состоялась первая в истории реальная транзакция с использованием биткоина. Подробнее.

Церковный праздник 22 мая

22 мая чтят память мученика Василиска. Подробнее.

Народные приметы

Если утро холодное, то еще в течение 12 дней будут утренние заморозки.

Если гром прогремел днем, то остаток мая будет непогожим, а если ночью, то погода улучшится.

Если в лесу уже появились первые грибы, осень будет грибной.

Что нельзя делать 22 мая

День не подходит для садово-огородных работ.

Нельзя стричь волосы и бороду мужчинам.

Нельзя целый день сидеть дома.