Сегодня 22 мая: какой праздник и день в истории

22 мая 1879 года родился Симон Петлюра. В 1906-м братья Райт получили патент на самолет. В 1939-м Гитлер и Муссолини подписали «Стальной пакт». В 1942-м Мексика вступила во Вторую мировую войну. В 1960-м произошло землетрясение в Чили, которое считается самым сильным в XX веке. В 1979-м похоронили автора хита «Чернова рута» Владимира Ивасюка. В 2009-м СБУ возбудила уголовное дело по факту Голодомора в Украине.

Праздники и памятные даты 22 мая

22 мая в мире – Международный день биологического разнообразия, Всемирный день осведомленности о преэклампсии.

Также отмечают: Всемирный день готов, День Шерлока Холмса (отмечают по случаю дня рождения «отца» этого литературного персонажа сэра Артура Конан Дойла), Всемирный день городских фермеров, Международный день «Быть собой».

22 мая в истории

22 мая 1879 года родился Симон Петлюра – глава Директории УНР и Главный атаман войск и флота УНР.

22 мая 1906 года братья Райт получили патент на свое изобретение – самолет. Подробнее.

22 мая 1939 года в Берлине Гитлер и Муссолини подписали так называемый «Стальной пакт». Подробнее.

22 мая 1942 года Мексика вступила во Вторую мировую войну на стороне Антигитлеровской коалиции. Учитывая сложные отношения с США и разорванные накануне дипломатические отношения с Великобританией, это решение стало действительно принципиальным относительно противодействия нацизму и фашизму. Против немецкого и итальянского режимов Мексика последовательно выступала с середины 1930-х годов. Так, в 1935-м страна присоединилась к экономической блокаде Королевства Италия, которую провозгласила Лига Наций. А в 1938-м в той же Лиге Наций представители Мексики выступали против нарушения суверенитета Австрии после аншлюса (при том, что Великобритания, США и Франция хранили молчание). Также Мексика официально признала Испанскую республику в изгнании, в 1939-м отозвав свое посольство с территории франкистской Испании. С 1937-го в стране принимали испанских беженцев и отдельных евреев, бежавших из Европы.

При этом отношения Мексики с другими противниками Гитлера и Муссолини были далеко не лучшими. После решения об экспроприации иностранных нефтяных компаний, работавших в Мексике, в 1938 году со страной разорвала дипломатические отношения Великобритания. США, с которыми у мексиканцев и без того были напряженные отношения со времен войны, присоединились к коммерческой блокаде мексиканцев. А СССР отозвал отсюда своего посла, когда мексиканское правительство предоставило политическое убежище Льву Троцкому. Когда вторжением нацистов в Польшу началась Вторая мировая война, Мексика провозгласила нейтралитет. Однако он с самого начала был очень условным. Мексиканцы неоднократно публично осуждали агрессию как Германии и Италии (вторжение в Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Югославию, Грецию), так и СССР (вторжение в Финляндию).

А в апреле президент Мексики Авила Камачо отдал приказ захватить немецкие и итальянские корабли в государственных портах. Впоследствии правительство издало приказ запретить экспорт мексиканских продуктов в страны вне американских континентов. После нападения Японии на Перл-Харбор Мексика разорвала дипломатические отношения с Японией и прервала все коммерческие отношения со странами Оси. Одновременно страна возобновила дипломатические отношения с Великобританией. Однако войну странам Оси Мексика не объявляли до тех пор, пока они сами не начали атаковать ее корабли.

Корабли перевозили нефть, которую Мексика продавала в США. 13 мая 1942 года нацистская подлодка потопила мексиканский нефтяной танкер «Potrero del Llano». Мексиканское правительство выступило с заявлением, что если до 21 мая страна не получит полной компенсации от виновников агрессии, то примет «меры, которых требует национальная честь». Никакой компенсации мексиканцы, конечно, не получили. Более того, 20 мая немецкая торпеда затопила еще один мексиканский нефтяной танкер. 22 мая президент созвал чрезвычайную сессию Конгресса Союза, чтобы предоставить исполнительной власти полномочия объявить состояние войны между Мексикой и странами Оси.

Реально мексиканская армия участия в боевых действиях долго не принимала, а в основном обеспечивала ресурсами союзников. Тем не менее союзные силы настаивали, чтобы страна направила хотя бы символические войска на поле боя. Поэтому в 1944 году 201-я мексиканская эскадрилья прибыла в США для авиационной подготовки.

А в 1945-м эскадра (известная как «Ацтекские орлы») приняла участие в кампании на Филиппинах вместе с ВВС Соединенных Штатов и Королевскими ВВС Австралии.

22 мая 1960 года произошло землетрясение в Чили, которое считается самым мощным в XX веке. Подробнее.

22 мая 1979 года во Львове на Лычаковском кладбище похоронили украинского композитора Владимира Ивасюка. Подробнее.

22 мая 2009 года СБУ возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932-1933 годов – Голодомора. Подробнее.

Церковный праздник 22 мая

22 мая чтят память мученика Василиска. Он был племянником святого мученика Феодора Тирона и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником во время гонений на христиан императора Максимиана Галерия. Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах, а мученика Василиска кинули в тюрьму. Святой Василиск попросил часовых отпустить его в родной поселок попрощаться с родными. Его отпустили, потому что уважали за добропорядочность и чудеса, которые он творил. Дома он сообщил родным, что они видятся в последний раз и убеждал их твердо стоять за веру. Когда же правитель Агриппа узнал, что святого Василиска отпустили к родным, разозлился. Он жестоко наказал тюремщиков и послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким магистрианом. Тот надел на Василиска тяжелые кандалы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями. Так Василиск шел часть дороги. По пути караул остановился отдохнуть, а мученика привязали к дереву под раскаленным солнцем. Он молился и вдруг услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Земля дрогнула, и из скалы забил источник. Магистриан и воины, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные чудом, они освободили мученика от пут. Когда, наконец, он предстал перед Агриппой, тот приказал Василиску принести жертву языческим богам. Мученик отказался. Когда же его повели в капище, на здание и идолов в нем сошел огонь — и все уничтожил. Тогда Агриппа в бессильной ярости отдал приказ отсечь святому Василиску голову, а тело бросить в реку. Это случилось в 308 году.

Народные приметы

Если утро холодное, то еще в течение 12 дней будут утренние заморозки.

Если гром прогремел днем, то остаток мая будет непогожим, а если ночью, то погода улучшится.

Если в лесу уже появились первые грибы, осень будет грибной.

Что нельзя делать 22 мая

День не подходит для садово-огородных работ.

Нельзя стричь волосы и бороду мужчинам.

Нельзя целый день сидеть дома.