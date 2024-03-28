Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории

28 марта 1797 года запатентовали стиральную машинку. В 1897-м родился один из основателей ОУН Николай Сциборский. В 1917-м состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады во главе с Михаилом Грушевским. В 1930-м в Турции переименовали Константинополь в Стамбул. В 1939-м войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании. В 1979-м произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. В 2022-м мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов.

Праздники и памятные даты 28 марта

28 марта – Всемирный день историка.

Также отмечают: День еды на палочке, День сорняков, День рождения стиральной машины.

28 марта в истории

28 марта 1797 года запатентовали первую стиральную машинку. Подробнее.

28 марта 1897 года родился один из основателей и видных деятелей ОУН Николай Сциборский. Подробнее.

28 марта 1917 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады под председательством Михаила Грушевского. Подробнее.

28 марта 1930 года в Турции окончательно распрощались с Константинополем, изменив заглавие главного города страны на Стамбул. Подробнее.

28 марта 1939 года войска Франсиско Франко заняли Мадрид, что знаменовало завершение гражданской войны в Испании, продолжавшейся с 1936 года. На следующий день защитники республики прекратили сопротивление. Эту войну часто называют «генеральной репетицией Второй мировой». В том числе – из-за противостояния коммунистов и националистов, сторонников демократии и диктатуры. А также – потому что противникам помогали с одной стороны коммунисты, а с другой – фашисты и нацисты.

Чтобы понять причины войны, нужно представить себе ситуацию в Испании в преддверии событий. На самом деле, немногие страны мира за всю свою историю пережили столь длительный период переворотов и гражданских войн, а также погрузились в такой хаос как Испания. И начался он даже не в ХХ веке – а с самого начала ХІХ. Исходно это было противостояние монархии и сторонников ограничения власти короля (начиная с принятия конституции 1812 года). После того как король все же отменил все конституционные реформы, начался период переворотов. Между 1814-м и 1874-м их произошло 12 (!) – и это только успешные, неуспешные попытки трудно поддаются подсчету. В этот же период случились и три гражданские войны (известные как Карлистские войны). В 1873-м испанский король отрекся от престола, провозгласили Первую Испанскую республику. Однако уже в 1874-м состоялась реставрация монархии.

В Первой мировой войне страна не участвовала, сохраняя нейтралитет. Однако внутренний хаос не утихал. В 1923-м здесь произошел очередной переворот – военный. Однако военная диктатура долго не продержалась. В 1931-м объявили выборы. Образовалась Вторая испанская республика. Но демократизация стране с такой насыщенной «историей беспорядка», мягко говоря, не помогла. Противостояния, уличные столкновения, забастовки возникали в разных частях страны по разным поводам. Выборы в 1931 году выиграли левые – республиканцы и социалисты, а в 1933-м – уже правые (CEDA — Испанская конфедерация автономных правых). Однако они не сформировали правительство, не добившись поддержки президента. Когда же победителям выборов досталось несколько министерских должностей (через год), коммунисты и социалисты устроили кровавое революционное восстание. Его подавляли испанские военные – в основном за счет дисциплинированной колониальной армии из Марокко. Однако уже в 1936-м на выборах с незначительным преимуществом победил Народный фронт (объединение республиканцев, социалистов, коммунистов и даже анархистов). После того как лидер фронта Мануэль Асанья-и-Диас, воспользовавшись лазейкой в конституции, вместо того, чтобы сформировать правительство, сдвинул с поста президента, правые начали планировать свержение республики. Страна все больше погружалась в хаос и анархию, а поляризация сторонников левых и правых была таковой, что стычки происходили в большинстве населенных пунктов.

Именно на этом фоне в дело решили вмешаться испанские военные – они спланировали переворот. Цель, конечно, была «благородной» — навести порядок. Планировал переворот отнюдь не его конечный бенефициар и будущий диктатор Франсиско Франко, а генерал Эмилио Мола.

Однако Франко участвовал в процессе. Традиционно для Испании даже мятеж пошел не по плану. Вернее – началось все как по нотам, но захватить «с наскока» ключевые города военным не удалось. Армия, как и общество, раскололась – часть присоединилась к генералам, часть сохранила верность республике. И те, и те проводили мобилизацию. Более того — постепенно к каждой из сторон на помощь приходили иностранцы. Быстро четко сформировались два лагеря: республиканцы (а с ними все испанские левые и анархисты) и националисты (тоже «разношерстная» компания – от начавших мятеж генералов до монархистов, религиозно-консервативных карлистов и фашистов). Обе стороны пытались добиться преимущества в людях и технике, но долгое время их силы были почти равны.

21 сентября 1936 года Франсиско Франко избрали главнокомандующим армии националистов на собрании высшего генералитета, он получил звание генералиссимуса. А постепенно (после смерти организатора не особо удачного переворота Эмилио Молы, одного из лидеров повстанцев Хосе Санхурхо и еще нескольких деятелей) Франко стал единоличным лидером националистов.

Война продолжалась до 1939 года с переменным успехом. Попытки армии Франко захватить Мадрид при этом происходили еще с 1936 года, однако безуспешно. Но постепенно чаши весов начали склоняться на сторону армии националистов (не без поддержки нацистских и фашистских иностранных союзников). В 1939-м события разворачивались уже с чрезвычайной скоростью – через два месяца войска Франко захватили Каталонию. Один за другим сдавались крупные города: 26 января – Барселона, 2 февраля – Жирона. В мире также понимали, кто вот-вот будет главным в Испании. Так, 27 февраля Великобритания и Франция признали режим Франко.

Однако чтобы окончательно победить, нужно было захватить столицу. Этому поспособствовала еще и очередная волна хаоса в лагере республиканцев – там 5 марта военные совершили переворот против премьер-министра. Придя к власти, они предложили Франко мирные переговоры, но тот уже был настроен исключительно на капитуляцию противника. 26 марта войска националистов начали всеобщее наступление, а 28-го уже заняли Мадрид. До 31 марта они контролировали всю территорию Испании. 1 апреля сдались последние республиканские войска, а Франко провозгласил победу в специальном радиообращении. После этого он устроил репрессии против бывших противников (по самым скромным оценкам, казнили 30 тысяч республиканцев, еще больше заключили в тюрьму). Сотни тысяч республиканцев сбежали за границу. Франсиско Франко правил страной еще 30 лет и сам избрал себе преемника – незадолго до смерти согласившись на реставрацию в стране монархии.

28 марта 1979 года произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. Она считалась также самой большой в мире до взрыва реактора Чернобыльской АЭС. Подробнее.

28 марта 2022 года мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов. После нескольких дней отсутствия с ним связи Столбовой вернулся в Балаклею и сразу «пошел в народ» — агитировать за присоединение к «русскому миру».

Церковный праздник 28 марта

28 марта чтят память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. Он с юности посвятил себя служению Богу, много лет провел в затворе. Был пресвитером, а затем игуменом Пеликитского монастыря. Имел дар чудотворения. По преданию, силой молитвы он мог вызывать дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков и т.д. Илларион пострадал в 754 году, когда военачальник Лаханодракон неожиданно напал на Пеликитский монастырь, ворвался в церковь во время литургии и бросил на землю Святые Дары. Военачальник преследовал тех, кто поклонялся иконам. Он с войском схватил 42 монахов, отправил в Эфесскую область, где их казнили. Других монахов покалечили. В том числе мученическую смерть принял преподобный Илларион.

Народные приметы

Если утром 28 марта туман, то будет богатый урожай овощей, фруктов и злаков.

Если слышно гром, то дожди будут затяжными.

Дождь в этот день — к урожайному году.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя ссориться, злиться, злословить.

Нельзя думать о плохом.

Не следует в этот день выворачивать карманы.