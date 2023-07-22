Сегодня 22 июля: какой праздник и день в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. В 1819-м состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». В 1942-м нацисты окончательно оккупировали территорию Украины. А в 1969-м в Испании реставрировали монархию – на престол взошел Хуан Карлос І.

Праздники и памятные даты 22 июля

22 июля государственных и профессиональных праздников в Украине не отмечают.

В мире – День гамака.

22 июля в истории

22 июля 1099 года крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Это произошло в рамках Первого крестового похода – после захвата Иерусалима и устроенной в нем резни. Первым главой государства крестоносцев с титулом «защитника Гроба Господня» стал один из лидеров Первого крестового похода Готфрид Бульонский. Титул короля он отказался принять, отметив, что не хочет носить королевский венец там, где Спаситель носил терновый. Но таким «скромным» оказался только Готфрид. Его преемники (бывшие его родственниками из ардено-анжуйской династии) уже назывались королями. Правил Иерусалимом Готфрид недолго – он умер через год после захвата города. Престол занял его брат – граф Балдуин Эдесский. Он принял титул «король Иерусалимский» и короновался в Вифлееме.

Само государство крестоносцев просуществовало до 1291 года в постоянных войнах.

22 июля 1819 года в Полтаве состоялась премьера спектакля по первому драматическому произведению украинской литературы – «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Сам Котляревский в то время был директором театра. Он создал классику украинской драматургии исключительно из желания улучшить репертуар, которым был недоволен. Первую роль Наталки исполняла артистка Полтавского театра Екатерина Налетова. Роль Выборного сыграл известный в то время актер Михаил Щепкин. Успех спектакля был бешеным. Впоследствии его представили в Харькове, Киеве, Чернигове.

Спектакль неизменно сопровождали аншлаги. Дошло даже до того, что владелец Полтавского театра Иван Штейн выкрал текст пьесы с нотами и без разрешения Котляревского ставил ее во многих городах Украины. Позже Николай Лысенко создал одноименная оперу, которая также получила огромный успех и до сих пор остается популярной не только в Украине, но и в мире.

22 июля 1922 года основан первый и крупнейший курень старших пластунов (в возрасте более 18 лет) – «Лесные Черты». Его основали львовские пластуны во время путешествий по Карпатам. По пересказам, путешествуя по лесам, пластуны наткнулись на пожилую женщину в окрестностях села Розгирче. Увидев странных ребят, вышедших из леса, она вскрикнула: «Лесные черты!» Именно этот день считается днем рождения куреня. Пластуны «Лесных Чертов» стали активными участниками общественно-политической жизни и освободительной борьбы. После Второй мировой войны значительное количество участников куреня эмигрировали в Америку, Европу и Австралию, где продолжали развивать пластунское движение. А после провозглашения независимости деятельность куреня «Лесные Черты» возродилась на территории Украины.

22 июля 1942 года нацисты захватили последний город УССР – Свердловск Ворошиловградской области (сейчас – Должанск Луганской области). С этого момента территория Украины была полностью оккупирована немецкими захватчиками. Этому предшествовала попытка советских войск весной 1942 года отбить Харьков (на тот момент удалось захватить Чугуев, Мерефу и достичь Изюма). Но после контрударов Вермахта Красная армия попала в окружение (операция «Фредерикус») и понесла очень значительные потери. Последней крепостью в Украине долгое время был Севастополь, но он пал в июле 1942-го. После этого полная оккупация территории страны стала лишь вопросом времени – и завершилась 22 июля 1942-го в Луганской области.

22 июля 1969 года Хуан Карлос I официально стал королем Испании, сменив во главе страны многолетнего диктатора Франсиско Франко (он правил 30 лет — с 1939-го).

Франко, частично поддерживавший Гитлера во времена Второй мировой войны, смог при этом в основном соблюдать нейтралитет. Он не только не включил Испанию в состав стран Оси, но и пропускал в страну бежавших из оккупированной Европы евреев и отказывался принимать антисемитское законодательство. Соответственно смог остаться у власти после завершения Второй мировой войны. Однако некоторое время его режим был в международной изоляции – чего добивались СССР и США. Начиная с 1947 года, в Испании, согласно официальной позиции диктатора, была монархия – но с вакантным местом короля. Лишь незадолго до смерти Франко принял решение, что после него главой государства станет все же монарх — внук последнего короля Испании Альфонса ХІІІ принц Хуан Карлос. После смерти Франко король вернулся. Он не претендовал на абсолютную власть, а сразу провел реформы: демонтировал режим предшественника и ввел конституционную монархию. С этого момента Испания стала на путь демократизации. В стране разрешили деятельность политических партий, вернули гражданские свободы, утвердили новую Конституцию. Король в этой государственной конструкции играл роль символа национального единства. Он пробыл на престоле до 2014 года, когда на фоне многочисленных скандалов отрекся от престола, оставив его сыну — Филиппу VI. Для этого пришлось изменять Конституцию Испании, не предусматривавшую процедуры отречения от монарха престола.

Церковный праздник 22 июля

22 июля православные чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он жил в I веке, а родился во времена, когда Иисус Христос еще был на земле. Родители Панкратия происходили из Антиохии. Услышав о Христе, отец Панкратия с сыном поехал в Иерусалим, чтобы увидеть Мессию. Они были поражены и чудесами, которые творил Христос, и его учением. Поэтому оба поверили в Иисуса как сына Бога. Отец Панкратия сблизился с учениками Христа, особенно с апостолом Петром. После Вознесения один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и весь их дом. После смерти родителей Панкратий покинул свой дом, удалился в Понтийские горы, где стал жить в уединении в пещере. Однажды в этих краях его встретил апостол Петр и взял с собой в дорогу. Апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавромении. Постепенно все жители города приняли христианство. Однажды язычники восстали против Панкратия. Они внезапно напали на него и насмерть забили камнями.

Народные приметы

Если паук плетет паутину рядом с жильем, погода будет хорошая.

Если луна темная — до конца июля будут идти дожди.

Что нельзя делать 22 июля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя отказывать в помощи.