Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории

28 марта по церковному календарю – память мученика Агапия и с ним семи мучеников. В этот день в 1797 году запатентовали стиральную машинку, в 1917-м состоялось первое заседание Центральной Рады во главе с Михаилом Грушевским, в 2022-м мэр Балаклеи перешел на сторону врага.

Праздники и памятные даты 28 марта

28 марта в Украине – День географа.

Под эгидой ООН проходят День еды на палочке и День сорняков.

28 марта в истории

28 марта 1797 года была запатентована первая стиральная машина.

Желание не стирать вручную было самым сильным у жителей США. Ведь именно оттуда исходят все первые изобретения в этом направлении. Стиральная машина, запатентованная в этот день 1797 года Натаниэлем Бриггсом, представляла собой деревянный ящик с подвижной рамой. Спустя полвека опять-таки американец Джеймс Кинг изобрел гораздо более близкую к современной «стиралку» — с вращающимся барабаном. Конечно, в движение барабан приводился вручную. В 1861 году к механизму уже добавили валики для отжима белья. Началом «эры стиральных машин», однако, считают все же событие, которое произошло не в США, а в Европе. Первой в серийное производство стиральные машинки запустила немецкая фирма MIELE. Это случилось в 1900 году.

28 марта 1897 года родился один из основателей и видных деятелей ОУН Николай Сциборский.

Он был военным, и с 1917 года присоединился к созданию армии УНР. Работал в военном министерстве. В начале 1920-х эмигрировал, дальше жил в Праге, Вене и Париже. В 1929 году принимал участие в Первом конгрессе украинских националистов в Вене, во время которого создали Организацию украинских националистов. Сциборского избрали заместителем председателя Провода ОУН. В начале 1941 Сциборский и группа деятелей ОУН вернулись в Украину, чтобы бороться за ее независимость. Но его жизнь в Украине длилась недолго — 30 августа 1941 года в Житомире Сциборского и еще одного ОУНовца Сеника при невыясненных обстоятельствах неизвестные расстреляли на улице. Сеник погиб сразу, а к Сциборскому гестапо не допустило врача, он умер через несколько часов из-за потери крови.

28 марта 1917 года состоялось первое заседание Украинской Центральной Рады под председательством Михаила Грушевского.

Грушевский накануне вернулся в Киев из ссылки. На его возвращение участники Общества украинских поступовцев (основная политическая сила, формировавшая ЦР) возлагали большие надежды. «Мы все считали его «некоронованным королем Украины», который приедет и неведет во всем порядок», — вспоминал о настроениях тех дней один из инициаторов созыва Центральной Рады Евгений Чикаленко.

27 марта Грушевский посетил педагогический музей, где работала Украинская Центральная Рада. На тот момент в состав нового парламента входило всего полтора десятка человек. На первом же заседании приняли решение за два дня подготовить проект Всеукраинского съезда. Мероприятие было нужно для того, чтобы легитимизировать Центральную Раду как орган управления, поддерживаемый народом Украины.

28 марта 1930 года в Турции окончательно распрощались с Константинополем, сменив название главного города страны на Стамбул.

Так же Ангора превратилась в Анкару. Переименования объясняли необходимостью сменить «греческие» названия на «турецкие». Хотя, если рассматривать вопрос с точки зрения происхождения названий, то Стамбул – не менее «греческое» название, чем Константинополь. Ведь слово происходит от греческой фразы, означающей «город» или «нижний город». Турки долгое время называли Константинополь «Константинополь Истанбул».

28 марта 1979 года произошла самая крупная авария в атомной энергетике США. Она считалась и самой большой в мире до взрыва реактора Чернобыльской АЭС. В этот день в 1979 году частично расплавился реактор на втором энергоблоке АЭС Три-Майл-Айленд. Это произошло из-за утечки теплоносителя, которую вовремя не заметили. В результате ядерное топливо перестало охлаждаться в нужном режиме и около 50% зоны реактора расплавилось. Радиоактивное загрязнение имело место, но значительным было исключительно на территории АЭС. За ее пределами вред людям или окружающей среде авария не нанесла. Реактор после нее так и не восстановили, а в США начался кризис атомной энергетики. С 1979 по 2012 год никаких новых лицензий на строительство АЭС в Штатах не выдавали, а планируемое введение в действие 71-й АЭС отменили.

28 марта 2022 года мэр Балаклеи Иван Столбовой перешел на сторону оккупантов. После нескольких дней отсутствия с ним связи Столбовой вернулся в Балаклею и сразу «пошел в народ» — агитировать за присоединение к «русскому миру». Среди его аргументов было, в частности, заявление, что «Украина нам больше ничего не дает». Подразумевалось отсутствие гуманитарной помощи, которую сами же захватчики не разрешали завозить в город со свободных территорий Украины.

Церковный праздник 28 марта

28 марта христиане чтят память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Святые мученики пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Во время одного из языческих праздников христиане отказались принести жертву идолам. За это мучеников начали публично пытать. Находившиеся в толпе юноши Публий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил решили публично признаться в своей вере пострадать за Христа. Они связали себе руки и пришли к правителю. Правитель пытался уговорить их отказаться от решения, но тщетно. Тогда он бросил их в тюрьму, где уже находились двое христиан – Агапий, перенесший мучения за веру в Христа, и его слуга Дионисий. Всех этих святых предали страшным мукам и обезглавили.

Народные приметы

Если весь день пасмурно, то погода скоро испортится.

Дождь пошел – апрель будет дождливым.

Если на березе уже появились листья, то можно сажать на огороде лук, чеснок и морковь.

Что нельзя делать 28 марта

Нельзя кричать и сорить в лесу, ломать ветки на деревьях и рвать цветы.

Нельзя охотиться и рыбачить.

Нельзя рубить и обрезать деревья.