Сьогодні 28 березня: яке свято та день в історії

28 березня за церковним календарем – пам’ять мученика Агапія та з ним семи мучеників. Цього дня 1797 року запатентували пральну машинку, 1917-го відбулося перше засідання Центральної Ради на чолі з Михайлом Грушевським, 2022-го мер Балаклії перейшов на бік ворога.

Свята та пам’ятні дати 28 березня

28 березня в Україні – День географа.

Під егідою ООН проходять День їжі на паличці та День бур’янів.

28 березня в історії

28 березня 1797 року була запатентована перша пральна машинка.

Бажання не прати вручну було найсильнішим у жителів США. Адже саме звідти виходять усі перші винаходи в цьому напрямку. Пральна машинка, запатентована в цей день 1797 року Натаніелем Бріггсом, являла собою дерев’яний ящик з рухомою рамою. Через півстоліття знову-таки американець Джеймс Кінг винайшов набагато ближчу до сучасної “пралку” – з барабаном, що обертається. Звісно, ​​у рух барабан приводився вручну. У 1861 році до механізму вже додали валики для віджиму білизни. Початком “ери пральних машин”, однак, вважають все ж таки подію, яка сталася не в США, а у Європі. Першою в серійне виробництво пральні машинки запустила німецька фірма MIELE. Це сталося 1900 року.

28 березня 1897 року народився один із засновників та видатних діячів ОУН Микола Сціборський.

Він був військовим і з 1917 року приєднався до створення армії УНР. Працював у військовому міністерстві. На початку 1920-х емігрував, далі жив у Празі, Відні та Парижі. 1929 року брав участь у Першому конгресі українських націоналістів у Відні, під час якого створили Організацію українських націоналістів. Сціборського обрали заступником голови Проводу ОУН. На початку 1941 р. Сціборський та група діячів ОУН повернулися в Україну, щоб боротися за її незалежність. Але його життя в Україні тривало недовго – 30 серпня 1941 року в Житомирі Сціборського та ще одного ОУНівця Сеника за нез’ясованих обставин невідомі розстріляли на вулиці. Сеник загинув одразу, а до Сціборського гестапо не допустило лікаря, він помер за кілька годин через втрату крові.

28 березня 1917 року відбулося перше засідання Української Центральної Ради під головуванням Михайла Грушевського.

Грушевський напередодні повернувся до Києва із заслання. На його повернення покладали великі надії учасники Товариства українських поступівців (основна політична сила, яка формувала ЦР). “Ми всі вважали його за “некоронованого короля України”, який приїде, то дасть всьому порядок і лад”, – згадував про настрої тих днів один із ініціаторів скликання Центральної Ради Євген Чикаленко.

27 березня Грушевський відвідав педагогічний музей, де працювала Українська Центральна Рада. На той момент до складу нового парламенту входило лише півтора десятки людей. На першому засіданні ухвалили рішення за два дні підготувати проєкт Всеукраїнського з’їзду. Захід був потрібний для того, щоб легітимізувати Центральну Раду як орган управління, який підтримує народ України.

28 березня 1930 року у Туреччині остаточно розпрощалися з Константинополем, змінивши назву головного міста країни на Стамбул.

Також Ангора перетворилася на Анкару. Перейменування пояснювали необхідністю змінити “грецькі” назви “турецькими”. Хоча, якщо розглядати питання з погляду походження назв, то Стамбул – не менш “грецька” назва, ніж Константинополь. Адже слово походить від грецької фрази, що означає “місто” або “нижнє місто”. Турки довгий час називали Константинополь “Константинополь Істанбул”.

28 березня 1979 року сталася найбільша аварія в атомній енергетиці США. Вона вважалася також найбільшою у світі до вибуху реактора Чорнобильської АЕС. Цього дня 1979 року частково розплавився реактор на другому енергоблоці АЕС Три-Майл-Айленд. Це сталося через витік теплоносія, який вчасно не помітили. У результаті ядерне паливо перестало охолоджуватись у потрібному режимі й близько 50% зони реактора розплавилося. Радіоактивне забруднення мало місце, але значним було виключно на території АЕС. За її межами шкоди людям чи довкіллю аварія не завдала. Реактор після неї так і не відновили, а в США почалася криза атомної енергетики. З 1979 по 2012 рік жодних нових ліцензій на будівництво АЕС у Штатах не видавали, а заплановане введення в дію 71-ї АЕС скасували.

28 березня 2022 року мер Балаклії Іван Столбовий перейшов на бік окупантів . Після кількох днів відсутності з ним зв’язку Столбовий повернувся до Балаклії й одразу “пішов у народ” – агітувати за приєднання до “русского мира”. Серед його аргументів була, зокрема, заява, що “Україна нам більше нічого не дає”. Йшлося про відсутність гуманітарної допомоги, яку самі ж загарбники не дозволяли завозити до міста з вільних територій України.

Церковне свято 28 березня

28 березня християни вшановують пам’ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. Святі мученики постраждали за часів гонінь на християн при імператорі Діоклетіані. Під час одного з язичницьких свят християни відмовилися принести жертву ідолам. За це мучеників почали публічно катувати. Юнаки Публій, Тимолай, Олександр, інший Олександр, Діонісій та іподиякон Діаспольської церкви Ромил, які перебували в натовпі, вирішили публічно сповідати віру і постраждати за Христа. Вони зв’язали собі руки і прийшли до правителя. Правитель намагався умовити їх відмовитися від рішення, але марно. Тоді він кинув їх до в’язниці, де вже перебували двоє християн – Агапій, який переніс муки за віру в Христа, та його слуга Діонісій. Усі ці святі були віддані страшним мукам і обезголовлені.

Народні прикмети

Якщо увечері буде хмарно, то погода скоро зіпсується.

Дощ пішов – квітень буде дощовим.

Якщо на березі вже з’явилося листя, то можна садити на городі цибулю, часник та моркву.

Що не можна робити 28 березня

Не можна кричати та смітити у лісі, ламати гілки на деревах та рвати квіти.

Не можна полювати і рибалити.

Не можна рубати та обрізати дерева.