Сегодня 10 апреля: какой праздник и день в истории

10 апреля 1710 года принят первый в мире документ, охранявший авторское право. В 1912-м в свой первый и последний рейс отправился «Титаник», в 2010-м в авиакатастрофе под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский и правительственная делегация. В 2022-м стало известно о похищении оккупантами на Харьковщине писателя Владимира Вакуленко.

Праздники и памятные даты 10 апреля

10 апреля в Украине отмечают День освобождения Одессы от немецко-нацистских оккупантов.

В мире сегодня Международный день движения сопротивления, Международный день братьев и сестер Международный день шпильки.

10 апреля в истории

10 апреля 1710 года в Великобритании вступил в силу акт парламента, получивший название Устав королевы Анны.

Он стал первым в истории документом, предоставлявшим государственную охрану авторскому праву. Устав, в частности, определил срок действия авторского права на произведения. Те, что были опубликованы после вступления в силу Устава, принадлежали авторам в течение 14 лет. Если к моменту окончания этого срока автор еще был жив, он мог продлить право на свое произведение еще на 14 лет. Для произведений, опубликованных до выхода Устава, действие авторского права определили на 21 год – без возможности дальнейшего продления. При этом если автор передавал право издателю, на этом его возможности дальше зарабатывать на своем произведении заканчивались. Читатели могли пожаловаться общественному представителю в случае, если считали, что книга продается по слишком высокой цене.

10 апреля 1849 года была запатентована безопасная булавка. Автором изобретения стал американец Уолтер Хант. Его идея заключалась в том, что булавка сделана из единого куска проволоки, который был и иглой (с одной стороны), и пружиной.

По преданию, идея такой булавки пришла к Ханту, когда он размышлял, как отдать долг в 15 долларов, и при этом крутил в руках кусок металлической проволоки. Полученный патент он впоследствии продал за 400 долларов. При этом осенью того же года аналог такой же булавки запатентовал британец Чарльз Роулей. И так случилось, что в народе ее до сих пор называют не американской, а английской булавкой.

10 апреля 1912 года из порта Саутгемтон в Нью-Йорк отправился лайнер «Титаник». Этот рейс стал для него первым и последним. Посадка на борт началась в 9:30 утра 10 апреля. В 11:50 прозвучал гудок, сообщивший об отправке через 10 минут, поэтому журналисты, портовые чиновники и провожающие покинули борт.

Спокойное плавание длилось недолго. Уже в 23:39 14 апреля впередсмотрящий «Титаника» Фредерик Флит заметил прямо по курсу примерно в 650 метрах айсберг. Историю того, что происходило дальше, знают все, кто хоть раз видел оскароносную голливудскую ленту. Столкновение с айсбергом произошло в 23:40. Конструктор Томас Эндрюс, находившийся на борту, осмотрев повреждения, заявил, что на плаву корабль продержится не более полутора часов. Однако в течение часа на воду спустили в шлюпках только 180 человек. Паника на борту началась после 1:30, когда нос корабля начал погружаться в воду. Шлюпки спускали переполненными. Последняя коснулась воды в 2:05. А через пять минут после этого вода уже затапливала шлюпочную палубу и капитанский мостик. На борту оставалось около 1500 человек. В 2:18 корабль разломился пополам, нос пошел ко дну, а через две минуты затонула и корма. В 2:20 «Титаник» полностью скрылся под водой. Те, кто не утонул с кораблем, в абсолютном большинстве погибли из-за переохлаждения. На двух сложных шлюпках, которые не успели спустить с лайнера, пока тот был еще на плаву, спаслось около 45 человек. Еще восемь человек спасли две вернувшиеся на место катастрофы шлюпки. Через полтора часа до места трагедии добрался первый из откликнувшихся на сигнал бедствия кораблей — пароход «Карпатия». Он подобрал 712 выживших. Погибли в крушении по меньшей мере 1496 человек.

10 апреля 1938 года в Австрии, за месяц до этого захваченной нацистской Германией, состоялся референдум, на котором 99,7 % проголосовало за аншлюс с Третьим Рейхом. Учитывая, что территория Австрии уже полностью находилась под немецким контролем, свободным это волеизъявление назвать сложно. Даже бюллетени для голосования выглядели манипулятивно — диаметр ячейки «за» был почти вдвое больше, чем «против».

Также голосование практически не было тайным – большинство участвовавших в нем показывали бюллетени для голосования «проверяющим». Однако историки отмечают: это не означает, что результаты голосования фальсифицированы настолько, что не отражали реальные настроения населения Австрии на тот момент.

10 апреля 1972 года была открыта для подписания Конвенция о запрете биологического оружия. Она вступила в силу 26 марта 1975-го, когда 22 государства мира передали на хранение Генеральному секретарю ООН свои документы о ее ратификации. В настоящее время участниками конвенции являются 163 государства, в том числе Украина.

10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, в основном представителей правительства Польши. Делегация летела на Ту-154М из Варшавы для участия в мероприятиях к годовщине Катынской трагедии. Президент Польши и должностные лица должны были посетить Катынское кладбище – мемориальный комплекс, расположенный под Смоленском. Первые версии причин крушения, которые активно продвигала российская сторона, были: сложные метеорологические условия и ошибка экипажа самолета. Самолет опустился на критически малую высоту и задел левым крылом березу на высоте 4 метра от уровня земли. Он разбился в нескольких сотнях метров от начала посадочной полосы аэродрома «Смоленск-Северный».

В 2014 году суд Варшавы вынес решение возобновить расследования авиакатастрофы. В апреле 2017 года польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне «Смоленск-Северный» из «бессознательного» на «сознательное» доведение ими экипажа Ту-154М до авиакатастрофы. 20 мая 2022 года Окружной суд Варшавы вынес постановление о временном аресте Виктора Р. — российского полетного диспетчера, который 10 апреля 2010 года дежурил в аэропорту Смоленска и проходит по делу об убийстве президента Польши Леха Качиньского. Польская прокуратура подала ходатайство о временном аресте трех человек: Виктора Р., Павла П. и Николая К. Сейчас это дело не рассматривается иначе, чем дело об убийстве президента Польши. Руководство и правоохранители РФ, конечно, не способствуют расследованию и до сих пор отказываются предоставить польской стороне вещественные доказательства – в том числе обломки самолета.

10 апреля 2022 года появилась информация о похищении оккупантами на Изюмщине детского писателя Владимира Вакуленко. «Вчера подтвердилось, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские военнослужащие, либо представители оккупационной маня-власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба Виталика, неизвестна», – написала тогда бывшая жена Вакуленко Ирина Новицкая в facebook. Уже после деоккупации Изюма от свидетелей, которые хоронили украинцев на месте массового захоронения, стало известно, что 12 мая к ним обратились военнослужащие РФ с указанием захоронить тело мужчины. Само тело обнаружили неподалеку от села Капитоловка Изюмского района. Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца. Проверка ДНК впоследствии подтвердила, что погибший №319 на Изюмском кладбище – Владимир Вакуленко. В теле обнаружили две пути от пистолета Макарова. Простились с Вакуленко в Харькове 6 декабря.

Церковный праздник 10 апреля

10 апреля христиане чтят память преподобного Иллариона Нового, игумена Пеликитского. Он с юности посвятил себя служению Богу, много лет провел в затворе. Был пресвитером, а затем игуменом Пеликитского монастыря. Имел дар чудотворения. По преданию, силой молитвы он мог вызывать дождь во время засухи, изгонял с полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков и т.д. Илларион пострадал в 754 году, когда военачальник Лаханодракон неожиданно напал на Пеликитский монастырь, ворвался в церковь во время литургии и бросил на землю Святые Дары. Военачальник преследовал тех, кто поклонялся иконам. Он с войском схватил 42 монахов, отправил в Эфесскую область, где их казнили. Других монахов искалечили. В том числе мученическую смерть принял преподобный Илларион.

Народные приметы

Если верба расцвела, то пора сеять морковь, укроп и петрушку.

День пасмурный — до конца апреля часто будет пасмурно.

Если в этот день услышите гром, то в ближайшее время ждите затяжные дожди.

Что нельзя делать 10 апреля

Нельзя резать домашнюю птицу.

Нельзя рассказывать кому-либо о своих доходах.