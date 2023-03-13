Сегодня 13 марта: какой праздник и день в истории

13 марта по церковному календарю – память Василия исповедника. В этот день открыт Уран, Гитлер совершил аншлюс Австрии, а в СССР сделали русский язык обязательным для изучения в школах.

Праздники и памятные даты 13 марта

13 марта государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают. Также нет значительных мировых событий.

13 марта в истории

13 марта 1781 года открыта седьмая планета Солнечной системы – Уран.

Ее открывателем стал английский астроном Уильям Гершель. Приход Гершеля в астрономию – особая история. Ведь он был сыном бедного музыканта и в начале карьеры поступил на службу в военный оркестр. Он и позже продолжал заниматься музыкой, играя на скрипке, клавесине и органе. Но снискать славу и построить успешную карьеру музыканту было суждено в другой сфере. Постепенно, изучая музыкальную теорию, Гершель заинтересовался математикой. А от математики перешел к оптике и впоследствии – астрономии. У Гершеля не было денег, чтобы купить себе телескоп, и он сконструировал собственный. Начиная с 1773 года он собственноручно делал телескопы – как для своих нужд, так и на продажу. Открытие новой планеты Уран стало первым открытием Гершеля. Он посвятил планету королю Георгу III, назвав Георгиевой звездой. Король в ответ предоставил бывшему музыканту чин королевского астронома и средства для строительства обсерватории.

13 марта 1848 года началось восстание в Вене, переросшее в революцию в Австрийской империи. Это было одно из ряда событий в Европе, известных под общим названием «Весна народов» или «Весна наций» — самая большая в истории Европы волна революций. Главным требованием всех революционеров было расширение возможностей народов в руководстве государствами. Что касается австрийских событий, то они начались восстанием в Вене в день заседания ландтага (парламента земли) Нижней Австрии. Толпа требовала провести реформы и отправить в отставку канцлера Меттерниха, занимавшего этот пост 27 лет. Комендант столицы попытался подавить восстание силой и устроил бойню, что вызвало только больший взрыв негодования в народе. Уже на следующий день под давлением толпы император Фердинанд I отправил Меттерниха в отставку. А к 15 марта согласился созвать конституционное собрание и принять конституцию. События в столице Австрии имели отголоски и на украинских землях — Галичине, Буковине и Закарпатской Украине. Здесь в 1948 году прошли многолюдные демонстрации – в частности, три во Львове. 12 тысяч львовян подписали петицию Фердинанду I. 22 марта 1848 года большая манифестация прошла также в Черновцах.

13 марта 1938 года в СССР вышло постановление Совнаркома и ЦК №324 «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей». Им окончательно закреплена русификация школьного образования.

Авторы документа утверждали, что «преподавание русского языка в школах национальных республик и областей поставлено неудовлетворительно». Зачем в «национальных республиках» русский язык, захватчики объясняли так: чтобы общаться с другими народами СССР, совершенствовать кадры и «успешно служить» в советской армии.

13 марта 1938 года завершен аншлюс (присоединение к Германии) Австрии. В этот день Гитлер въехал в Вену и обнародовал подписанный им закон «О воссоединении Австрии с Германской империей».

Согласно этому документу Австрия становилась частью Третьего Рейха как «Восточная марка» (Ostmark). Захвату Австрии предшествовал непродолжительный период переговоров между Гитлером и австрийским канцлером Шушнигом. Гитлер потребовал допустить к власти в Австрии нацистов и 12 февраля выдвинул ультиматум, на который вынужден был согласиться президент Австрии Вильгельм Миклас. Однако пока австрийцы размышляли, немецкое войско уже сконцентрировалось на их границах. 15 февраля президент сдался, соглашение пообещали выполнить до 18 февраля. Уже 16-го нацистам в Австрии объявили всеобщую амнистию. Впрочем, вскоре Шушниг анонсировал плебисцит по аншлюсу, надеясь, что австрийцы не поддержат присоединение к Третьему Рейху. 11 марта Гитлер направил австрийскому канцлеру ультиматум, требуя передать власть нацистам под угрозой вторжения. А потом, не дожидаясь ответа, ввел войска. А уже 10 апреля состоялся «референдум», во время которого 99,73% австрийцев под тщательным контролем нацистов «поддержали» присоединение к Третьему Рейху. По печальной традиции, Великобритания и Франция «проспали» и это нарушение Версальского мира – так же, как до этого в 1936-м адекватно не отреагировали на нарушение армией Германии Рейнской демилитаризованной зоны.

13 марта 1961 года в Киеве произошла «Куреневская трагедия» — техногенная катастрофа, унесшая, по разным данным, до 1500 жизней.

Причиной трагедии стала халатность при обращении с отходами производства Петровских кирпичных заводов. С начала 1950-х жидкую смесь (пульпу) непригодных для производства земляных пород и воды сбрасывали в Бабий яр. За 10 лет здесь собралось более 4 миллионов кубометров такой жидкой смеси. Намыв проходил на высоте 40-60 метров над уровнем жилого района Киева – Куреневки. А держать эти тонны отходов должна была земляная дамба, которую построили вместо предусмотренной проектом бетонной. Продолжаться вечно это не могло, и 11-12 марта 1961 года сквозь дамбу полились ручейки воды. Но никаких мер власти не приняли – ни для укрепления «конструкции», ни для эвакуации людей. В 6:45 13 марта дамба начала разрушаться, впоследствии ее полностью прорвало и на Куреневку выплеснулась настоящая «цунами» из пульпы. Начальная высота вала составляла около 14 метров, а скорость движения – 5 метров в секунду. Поток ломал дома, переворачивал автомобили и общественный транспорт. В результате, по разным оценкам, погибли около 1500 человек.

Церковный праздник 13 марта

13 марта христиане чтят память преподобного Василия исповедника. Он был монахом и пострадал в царствование иконоборца Льва Исавра в VIII веке. Когда началось гонение на почитателей икон, Василия вместе с его сподвижником преподобным Прокопием подвергли многим пыткам и бросили в тюрьму. Там мученики находились до самой смерти императора. А после освобождения продолжили монашеский подвиг. Преподобный Василий скончался мирно в 750 году.

Народные приметы

Если снега уже нет – скоро потеплеет.

Если идет дождь, летом будет хорошая погода.

Пасмурный день – к ночным заморозкам.

Солнечный день – к плодородному году.

Что нельзя делать 13 марта

Нельзя строить планы и загадывать желания – ничего не сбудется.

Лучше не делать дорогих покупок.