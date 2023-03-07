Сегодня 7 марта: какой праздник и день в истории

7 марта по церковному календарю – обретение мощей мучеников в Евгении. Год назад в этот день Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева, а омбудсмен – о том, что в Изюме российская армия совершает геноцид.

Праздники и памятные даты 7 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 7 марта не отмечают. Также нет значительных мировых событий.

7 марта в истории

7 марта 1788 года произошел Большой киотский пожар в Японии. Это был самый большой пожар в истории города Киото. Из-за сильного ветра пламя охватило город почти полностью. Огонь не угасал три дня. За это время было уничтожено 1424 квартала и 36 797 зданий, в том числе императорский дворец и сегунская резиденция в замке Нидзе. Пострадали более 65 тысяч семей.

7 марта 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону. Условия Версальского мира нарушили 19 пехотных батальонов армии Третьего Рейха. Также в зону, которая должна была оставаться «буфером» между Германией и Францией, перебазировали несколько военных самолетов.

Демилитаризованную зону по двум берегам Рейна установили Версальским мирным договором 1919 года. Германии запретили размещать здесь войска, возводить укрепления и проводить маневры. Войска, зашедшие в зону 7 марта, не только достигли Рейна, но и переправились, а разведывательные самолеты зафиксировали значительную концентрацию французских войск на границе. Впрочем, реакция мира на такое дерзкое нарушение оказалась вялой. Совет Лиги Наций (предшественницы нынешней ООН) осудил Третий Рейх за нарушение международных обязательств. Премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин вообще заявил, что вступление немецких войск в Рейнскую область «не несет угрозы военного конфликта». А французские войска не пересекли границу в ответ. Генерал Хайнц Гудериан на допросе французскими офицерами после окончания Второй мировой войны сказал: «Если бы вы, французы, вторглись в Рейнскую область в 1936 году, мы проиграли бы все, и падение Гитлера было бы неизбежным».

7 марта 1997 года специально созданная в Украине государственная комиссия подвела итоги конкурса на лучший текст Государственного Гимна Украины. На конкурс предоставили 784 предложения. Но в итоге участники комиссии сошлись на том, чтобы предложить Верховной Раде утвердить как текст Государственного Гимна стихотворение Павла Чубинского в его первоначальной редакции: «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля».

7 марта 2022 года Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева.

«В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов», — отметили в сводке Генштаба по состоянию на полночь с 6 на 7 марта.

Уже днем 7 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что в Изюме российская армия совершает геноцид: «Вторые сутки продолжаются постоянные авиационные и артиллерийские обстрелы г. Изюм в Харьковской области. У местного населения нет никакой возможности выйти из бомбоубежищ. Информация о количестве жертв отсутствует. Центр города, население которого до войны составляло более 46 тысяч, полностью разрушен. Не осталось ни одного здания. По всему городу повреждены школы, больницы. Нет света, газа и тепла».

Церковный праздник 7 марта

7 марта христиане отмечают обретение мощей мучеников в Евгении. А также чтят память мучеников Маврикия и 70 воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и других.

Мощи мучеников в Евгении обнаружили у Евгениевых ворот и башни в Царьграде. Имена мучеников остались неизвестными. Это не было редкостью, ведь во время гонений на христиан останки святых мучеников верующие обычно хоронили в тайных местах. Мощи нашли благодаря тому, что на месте их захоронения начали происходить чудесные исцеления. После обнаружения мощей их перенесли в храм. А после этого клирик Николай Калиграф получил откровение, что среди мощей, найденных в Евгении, находятся мощи святого апостола от 70-ти Андроника и его помощницы его Иунии.

Мученик Маврикий был военачальником из Сирийской Апамии. Он вместе с сыном Фотином и своими 70 воинами пострадал в 305 году во время гонений на христиан. Императору Максимиану донесли, что Маврикий исповедует веру в Христа. Его вместе с сыном и воинами-христианами судили, но они не отказались от своей веры. Тогда всех пытали. А сына Маврикия Фотина казнили на глазах у отца. После этого мучеников отвели на болотистое место, где находились целые рои комаров, ос, оводов, и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Там мученики провели десять дней, но не предали своих убеждений. Поэтому всем им отрубили головы, а тела хотели бросить без погребения, однако христиане втайне ночью похоронили их останки.

Народные приметы

Если в этот день сильный туман, то лето будет сильным.

Если на реках еще держится лед – весенней рыбалки не будет.

Что нельзя делать 7 марта

Этот день женщинам не следует проводить с подругами. Лучше быть в одиночестве.

Нельзя убирать дома.

Не надо ходить в старой одежде.