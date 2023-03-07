Сьогодні 7 березня: яке свято та день в історії

7 березня за церковним календарем – набуття мощей мучеників у Євгенії. Рік тому цього дня Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Чугуєва, а омбудсмен – про те, що в Ізюмі російська армія здійснює геноцид.

Свята та пам’ятні дати 7 березня

Державні та професійні свята України 7 березня не відзначають. Також немає значних світових подій.

7 березня в історії

7 березня 1788 року сталася Велика кіотська пожежа в Японії. Це була найбільша пожежа в історії міста Кіото. Через сильний вітер полум’я охопило місто майже повністю. Вогонь не згасав три дні. За цей час було знищено 1424 квартали та 36 797 будівель, у тому числі імператорський палац та сьоґунську резиденцію в замку Нідзе. Постраждали понад 65 тисяч сімей.

7 березня 1936 року німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони. Умови Версальського миру порушили 19 піхотних батальйонів армії Третього Рейху. Також у зону, яка мала залишатися “буфером” між Німеччиною та Францією, перебазували кілька військових літаків.

Демілітаризовану зону на двох берегах Рейну встановили Версальським мирним договором 1919 року. Німеччині заборонили розміщувати тут війська, зводити укріплення та проводити маневри. Війська, що зайшли в зону 7 березня, не лише досягли Рейну, а й переправилися, а розвідувальні літаки зафіксували значну концентрацію французьких військ на кордоні. Утім, реакція світу на таке зухвале порушення виявилася млявою. Рада Ліги Націй (попередниці нинішньої ООН) засудила Третій Рейх за порушення міжнародних зобов’язань. Прем’єр-міністр Великобританії Стенлі Болдвін взагалі заявив, що вступ німецьких військ до Рейнської області “не несе загрози воєнному конфлікту”. А французькі війська не перетнули кордон у відповідь. Генерал Хайнц Гудеріан на допиті французькими офіцерами після закінчення Другої світової війни сказав: “Якщо б ви, французи, втрутилися в Рейнську область у 1936 році, ми б програли все, і падіння Гітлера було б неминучим”.

7 березня 1997 року спеціально створена в Україні державна комісія підбила підсумки конкурсу на найкращий текст Державного Гімну України. На конкурс надали 784 пропозиції. Але зрештою учасники комісії зійшлися на тому, щоб запропонувати Верховній Раді затвердити як текст Державного Гімну вірш Павла Чубинського у його первісній редакції: “Ще не вмерла Україна, і слава, і воля”.

7 березня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Чугуєва.

“В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова”, – зазначили у зведенні Генштабу станом на північ з 6 на 7 березня.

Уже вдень 7 березня український омбудсмен Людмила Денісова заявила про те, що в Ізюмі російська армія здійснює геноцид: “Другу добу тривають постійні авіаційні та артилерійські обстріли м. Ізюм у Харківській області. Місцеве населення не має жодної можливості вийти з бомбосховищ. Інформація про кількість жертв відсутня. Центр містечка, населення якого до війни становило понад 46 тисяч, повністю зруйновано. Не залишилося жодної будівлі. По всьому місту пошкоджено школи, лікарні. Немає світла, газу та тепла”.

Церковне свято 7 березня

7 березня християни відзначають набуття мощей мучеників у Євгенії. А також вшановують пам’ять мучеників Маврикія та 70 воїнів: Фотіна, Феодора, Пилипа та інших.

Мощі мучеників у Євгенії виявили біля Євгенієвої брами та вежі в Царгороді. Імена мучеників залишились невідомими. Це не було рідкістю, адже під час переслідувань християн останки святих мучеників віруючі зазвичай ховали в таємних місцях. Мощі знайшли завдяки тому, що на місці їхнього поховання почали відбуватися чудові зцілення. Після виявлення мощів їх перенесли до храму. А згодом клірик Микола Каліграф отримав одкровення, що серед мощей, знайдених у Євгенії, знаходяться мощі святого апостола від 70-ти Андроніка та його помічниці його Іунії.

Мученик Маврикій був воєначальником з Апамії Сирійської. Він разом із сином Фотином і свома 70 воїнами постраждав у 305 році під час гонінь на християн. Імператору Максиміану донесли, що Маврикій сповідує віру в Христа. Його разом із сином та воїнами-християнами судили, проте вони не відмовилися від своєї віри. Тоді усіх катували. А сина Маврикія Фотина стратили на очках у батька. Після цього мучеників відвели на болотисте місце, де були цілі хмари комарів, ос, оводів, і прив’язали до дерев, обмазавши їх тіла медом. Там мученики провели десять днів, але не зрадили своїх переконань. Тож усім їм відрубали голови, а тіла хотіли кинути без поховання, проте християни таємно вночі поховали їхні рештки.

Народні прикмети

Якщо в цей день сильний туман – літо буде дощовим.

Якщо на річках ще тримається крига – весняної риболовлі не буде.

Що не можна робити 7 березня

Цей день жінкам не слід проводити із подругами. Краще бути на самоті.

Не можна прибирати вдома.

Не треба ходити у старому одязі.