Сегодня 7 декабря: какой праздник и день в истории

7 декабря – по церковному календарю память великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия. В Украине отмечают День местного самоуправления.

Праздники и памятные даты 7 декабря

7 декабря в Украине — День местного самоуправления. Кроме того, сегодня — Всемирный день украинского платка.

Под эгидой ООН проходит Международный день гражданской авиации.

7 декабря в истории

7 декабря 1941 года произошло нападение японской армии на Перл-Харбор – базу техоокеанского флота США на Гавайских островах.

Нападение было внезапным, произошло рано утром и нанесло большие потери американской армии. Японские самолеты ударили по аэродромам на острове Оаху и кораблям, которые стояли на якоре в гавани. В результате налета потопили 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Еще ряд кораблей получил значительные повреждения. Были уничтожены 188 самолетов США, 159 – повреждены. При этом погибли 2403 человека, а 1178 получили ранения. Сами нападавшие также не обошлись без потерь, однако потери Японии были в разы меньше – 29 сбитых и 74 поврежденных самолета. Погибли 55 летчиков и 9 подводников на пяти малых подлодках. Один человек попал в плен.

Такой успех позволил японцам нейтрализовать ВМФ США на полгода и за это время захватить значительную часть Юго-Восточной Азии. Однако выигранная битва не стала для японцев выигранной войной. А большинство поврежденного флота (и даже затонувших кораблей) США смогли восстановить.

Следствием атаки на Перл-Харбор стало официальное объявление Соединенными штатами войны Японии. Президент США Франклин Рузвельт сделал это на следующий день – 8 декабря, подписав заявление с черной повязкой на рукаве (в знак траура по погибшим в Перл-Харборе). В тот же день войну Японии объявила Великобритания. А 11 декабря Германия и Италия объявили войну США.

7 декабря 1972 года к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль американской космической программы «Аполлон» — Аполлон-17. Он совершил последнюю высадку астронавтов на Луну 11 декабря. Тогда участники миссии собрали 110,5 кг лунных пород. На Землю они вернулись 19 декабря того же года. С того момента нога человека не ступала на Луну.

Церковный праздник 7 декабря

7 декабря христиане чтят память великомучеников Екатерины и Меркурия.

Великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. Она погибла мученической смертью во время гонений на христиан императора Максимиана. Женщина была красавицей, получила блестящее образование. Родителям Екатерина заявила, что замуж выйдет только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Тогда мать Екатерины, тайная христианка, отвела ее к святому старцу – затворнику. Выслушав прихоти Екатерины относительно суженого, старец заявил, что знает юношу, отвечающего всем ее требованиям, имея в виду, конечно, Христа, которого назвал «Небесным Женихом». Он вручил самовлюбленной девушке икону Девы Марии с младенцем Иисусом на руках и посоветовал молиться ей, чтобы даровала явление ее сына Екатерине.

Екатерина молилась всю ночь, и ей явилась Дева Мария. В видении она просила младенца-сына посмотреть на коленопреклоненную Екатерину, но малыш Иисус отворачивался, говоря, что не может смотреть на эту безобразную, худородную девушку, которая еще и не крещена к тому же. Разочарованная Екатерина пошла к старцу. Тот крестил ее и приказал девушке сохранять чистоту и целомудрие и молиться. После этого ей снова явилась Богородица с младенцем, но теперь Иисус дал Екатерине перстень, обручив ее с собой. Это кольцо было на руке у Екатерины и когда она проснулась.

В это время в Александрию на языческий праздник прибыл император Максимиан. Во время праздника приносились человеческие жертвы – на смерть обрекали христиан. Екатерина пришла на этот праздник и заявила Максимиану, что верит в Христа и разоблачила неправдивость взглядов язычников. Красота Екатерины поразила Максимиана. Император пытался убедить девушку вернуться в язычество, призвав для этого 50 ученых империи. Однако наоборот Катерина убедила их так, что они поверили в Христа, и они приняли смерть за него (были сожжены по приказу императора). Тогда Максимиан попытался соблазнить Екатерину, обещая богатство и славу. Она же была тверда в своей вере. Поэтому Екатерину подвергли жестоким мучениям и бросили в тюрьму. Там девушку навестила императрица Августа.

На следующий день мученицу снова привели на суд. Угрожая колесованием, ей приказывали отречься от христианской веры. Она отказалась это сделать, и тогда явился ангел и разбил орудие пытки. Увидев это чудо, императрица Августа, царедворец Порфирий и 200 воинов уверовали в Христа. За это их обезглавили. Святая же Екатерина сама положила голову на плаху под меч палача.

Святой великомученик Меркурий, скиф по происхождению, служил воином в римской армии. В одной из битв ему явился ангел и подал меч со словами: «Не бойся, смело иди на врагов. Когда победишь, не забудь Господа, Бога твоего». С этим мечом воин прошел сквозь варварские полчища, уничтожил множество врагов и убил царя варваров, обеспечив победу римлянам. Благодарный император щедро наградил святого Меркурия за храбрость и сделал его военачальником. Меркурий же после этого принял крещение, хотя к тому времени в Риме продолжались гонения на христиан. Во время очередного языческого праздника военачальник отказался принести жертву, заявил императору, что является христианином и отказался от всех почестей. За это Меркурия жестоко пытали, а затем обезглавили.

Народные приметы

Ясный день – к морозной и холодной зиме.

Если 7 декабря тепло, морозов не следует ожидать до 17 декабря.

Что нельзя делать 7 декабря

Запрещена любая физическая работа, в том числе уборка и рукоделие.

Нельзя разжигать костры и камины.