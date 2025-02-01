Сегодня 1 февраля: какой праздник и день в истории

1 февраля 1327 года в Англии короновали Эдуарда ІІІ. В этот день 1709 года на незаселенном острове в океане обнаружили Александра Селькирка, которого считают прототипом Робинзона Крузо. В 1897-м родился украинский писатель Евгений Маланюк. В 1922-м советские оккупанты приняли решение вывезти 8 млн пудов хлеба из голодающей Украины в Россию. В 1979-м в Иран вернулся аятолла Хомейни, что ускорило победу исламской революции. В 2003-м взорвался американский шаттл «Колумбия», погибли семь членов экипажа.

Праздники и памятные даты 1 февраля

1 февраля под эгидой ООН стартует Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений.

Сегодня также: Международный день десерта, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, Всемирный день борьбы с аспергиллезом.

1 февраля в истории

1 февраля 1327 года в Англии короновали Эдуарда ІІІ. Это знаковая личность. Ведь при его правлении началась Столетняя война с Францией. А после его смерти – борьба за власть внутри династии Плантагенетов, которая известна как Война Алой и Белой розы.

Эдуард стал королем при живом отце – Эдуарда II отодвинула от власти собственная жена, мать Эдуарда III Изабелла Французская. Изабелла была дочерью французского короля Филиппа Красивого. С мужем отношения у Изабеллы откровенно не складывались. Тот гораздо больше времени проводил со своими фаворитами, чем с супругой (что вызвало версии о гомосексуальной ориентации короля). Фаворитизм Эдуарда II вызывал недовольство его баронов, а также могущественного тестя – короля Франции. Так что в определенный момент королева Изабелла, поехав во Францию ​​якобы на переговоры, на самом деле объединилась там с противниками своего мужа (во главе с участником мятежа против него и изгнанником Роджером Мортимером, который стал любовником королевы). В Англию она и Мортимер вернулись с небольшим войском. Этих сил хватило, чтобы свергнуть Эдуарда II с престола. Впоследствии бежавшего в Уэльс короля захватили и заставили официально отречься в пользу сына (в том же 1327 году, но осенью, Эдуард II умер в заключении – считают, что его убили). Так на трон возвели 14-летнего Эдуарда ІІІ.

Формально в таком возрасте король уже считался способным управлять страной самостоятельно и не нуждался в регенте. Но реально в первые годы правления Эдуард ничего не решал. Для него собрали совет из знати, который и должен был управлять страной. Однако довольно быстро королева Изабелла и Мортимер свели роль совета к нулю и сами перехватили все рычаги правления государством. За действиями Эдуарда III шпионили люди Мортимера, юного короля пытались держать подальше от Лондона. Так прошли первые три года его правления. Чтобы избавиться от навязчивой опеки матери и ее любовника Эдуарду пришлось пойти на уловки. Себе в союзники юный монарх взял Папу Римского Иоанна ХХІІ, предупредив его в переписке, что только те послания, которые содержат слова «pater sancte» («святой отец»), написанные рукой самого Эдуарда III, отвечают реальным интересам короля. Впоследствии Эдуард собрал вокруг себя группу людей, которой мог доверять. Король был вынужден «организовать заговор» и осуществить то, что можно было бы считать государственным переворотом, если бы находившиеся у власти люди удерживали эту власть на законных основаниях. Вместе со своими сторонниками Эдуард III осенью 1330 года захватил Мортимера и убил ряд его соратников в Ноттингемском замке, где планировалось государственное совещание. На следующий день король издал прокламацию, которой сообщил, что берет управление государством в свои руки, а затем созвал парламент. На заседании парламента, состоявшемся в ноябре 1330 года, Мортимера обвинили в узурпации власти и присвоении имущества короля, после чего повесили 29 ноября. Часть сторонников Мортимера и участников заговора против отца короля – Эдуарда II – казнили или приговорили к казни заочно, потому что они успели бежать. Что касается королевы-матери Изабеллы, то ее ни в чем официально не обвинили. Сын отстранил ее от власти и выслал из Лондона в графство Норфолк. При этом она периодически посещала Лондон, участвовала в государственных церемониях и семейных праздниках.

Ну, а Эдуард ІІІ в 1333 году провел успешную военную кампанию в Шотландии. А в дальнейшем, вдохновленный успехами, заявил о своих правах на корону Франции. Эдуард по линии матери приходился внуком королю Франции Филиппу IV Красивому и, соответственно, племянником последнему французскому королю из династии Капетингов – Карлу VI. Но после смерти Карла при поддержке французской знати престол занял кузен короля – Филипп VI Валуа. Именно его права и оспорил король Англии. С этого началась Столетняя война. Несмотря на то, что амбиции Эдуарда вовлекли страну в столетие кровопролития, сами англичане положительно оценивают вклад этого короля в историю своей страны.

«Эдуард III превратил королевство Англия в одно из самых могущественных военных государств Европы. Его пятидесятилетнее правление является одним из самых длинных в истории Англии, оно ознаменовалось жизненно важными изменениями в законодательстве и правительстве, в частности эволюцией английского парламента», – пишет об этом короле англоязычная Википедия.

Эдуард III пережил своего старшего сына – Эдуарда Черного Принца. Поэтому трон унаследовал внук короля – Ричард II. Другие сыновья Эдуарда, дяди юного короля Ричарда II, стали основателями могущественных герцогских домов – Ланкастеров и Йорков. После свержения Ричарда II между наследниками сыновей Эдуарда III развернулась братоубийственная Война Алой и Белой розы.

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1 февраля 1919 года состоялось Летковское сражение между воинами Черноморских куреней Армии УНР и войсками большевистской Красной гвардии, наступавшими на Киев. Подробнее.

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Церковный праздник

1 февраля — предпразднество Сретения Господня. Чтят память Мученика Трифона. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 1 февраля, таким будет весь месяц.

Если день ясный и не морозный, то весна будет ранняя.

Если же 1 февраля метель — снежная погода будет держаться до марта.

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя плохо кормить кошек.

Нельзя резать домашнюю птицу.

Нельзя заниматься физическим трудом – в первую очередь женщинам.