Сегодня 19 октября: какой праздник и день в истории

19 октября в разные годы завершился ряд крупных сражений и войн: в 1453-м британской капитуляцией в Бордо завершилась Столетняя война, в 1781 году армия США выиграла последнюю битву в Войне за независимость, в 1813-м армия Наполеона потерпела поражение в Битве народов. В 1918 провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1955-м советские войска покинули оккупированную с 1945 года территорию Австрии. В 1961-м суд вынес приговор убийце Степана Бандеры.

Праздники и памятные даты 19 октября

19 октября – Международный день кредитных союзов.

В мире также: Международный день разрешения конфликтов (отмечают в третий четверг октября), Международный день джина с тоником, Всемирный день костей и суставов у детей и День «Оцените свою жизнь».

19 октября в истории

19 октября 1453 года англичане капитулировали в Бордо. Этим завершилась Столетняя война, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Битва за владения на континенте и корону Франции в самом начале казалась успешной для Королевства Англия. Переломный момент наступил во время снятия Жанной д’Арк осады с Орлеана в 1429 году.

Но и после этого тяжелые кровопролитные сражения продолжались почти четверть века. После капитуляции в Бордо англичане лишились всех своих владений на континенте, кроме порта Кале, который удерживали до 1559 года. В самой Англии изнурительная война привела к тяжелому кризису – как экономическому, так и управленческому. Уже через два года после завершения Столетней войны страна погрузилась в ряд внутренних конфликтов между Ланкастерами и Йорками, вошедших в историю как война Алой и Белой роз.

19 октября 1781 года армия США взяла Йорктаун в Вирджинии.

Бои за него, продолжавшиеся около трех недель, стали последним сражением Войны за независимость США. Война шла с 1775 года. Чаши весов окончательно качнулись в сторону американских штатов после 1778 года, когда к войне на стороне колонистов присоединилась Франция. Для французов это была возможность разрешить собственный конфликт с Великобританией. В 1779 году к союзу присоединилась и Испания, которая создала существенные проблемы для британцев в Мексиканском заливе. Британия после появления у США союзников для начала перешла от наступления к обороне, но позже попыталась разобраться хотя бы с южными штатами. Британский генерал Корнуоллис совершил несколько походов в Южную Каролину, Северную Каролину и Вирджинию. В 1781 году американская армия (при поддержке французов с моря) окружила его под Йорктауном. Капитуляция Корнуоллиса завершила боевые действия Войны за независимость, хотя формально она продолжалась еще два года. Когда новость о сдаче в плен более 7000 британских солдат достигла Британии, там начался правительственный кризис – парламент вынес Кабинету министров вотум недоверия. А впоследствии – провозгласил короля неспособным управлять колониями, проголосовал окончание войны и признание независимости США. В 1782 году начались мирные переговоры в Париже. А 3 ноября 1783 года заключили Парижский договор, которым Британия признала независимость колоний.

19 октября 1813 года — поражением армии Наполеона завершилась Битва народов.

19 октября 1918года созданная накануне во Львове Украинская национальная рада провозгласила образование Украинского государства (ЗУНР) на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии.

После провозглашения образования Украинского государства, начали подготовку Конституции. Уже 31 октября состоялось срочное заседание Рады, созванное после получения информации об отказе австрийского наместника Карла фон Гуйна передать власть ее представителям. В тот момент члены Рады решили ждать распоряжения из Вены. Но со временем стало ясно, что добровольно власть представителям украинских земель Австро-Венгрии не передадут. 9 ноября была окончательно утверждена ЗУНР.

19 октября 1955 года советские войска окончательно вышли из оккупационной зоны в Австрии. Оккупация Австрии началась в 1945 году – после завершения Второй мировой войны. Как и Германию, Австрию разделили между четырьмя победителями на оккупационные зоны.

Как и Берлин, на оккупационные сектора разделили Вену. В стране для перехода через демаркационную линию между оккупационными зонами требовалась идентификационная карточка. В Вене передвижение было свободным. При этом между зонами оккупации, контролируемыми Великобританией, США и Францией, порядок передвижения постепенно упростили. Но чтобы попасть в зону оккупации СССР, нужно было оформлять документы как для выезда за границу. Жизнь в стране контролировал Союзнический совет из четырех главнокомандующих (с советской стороны в него сначала вошел маршал Конев). Совет должен был давать разрешение на каждый из законов, принимаемых парламентом Австрии. Без этого разрешения закон не вступал в силу. Оккупация завершалась в течение 1955 года. 15 мая Австрия приняла Декларацию независимости, а 27 июля ее ратифицировали все государства-оккупанты. Согласно этому документу, на вывод войск установили 90-дневный срок. Последними Австрию покинули британцы – 25 октября, в последний день отведенного срока. По требованию СССР в Австрии 26 октября приняли Федеральный конституционный закон, которым провозгласили постоянный нейтралитет страны.

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. СССР и Япония официально находились в состоянии войны и после того, как другие союзники подписали с японцами мирный договор. Краеугольным камнем стал территориальный вопрос – а именно принадлежность Курильских островов. Их СССР оккупировал в 1945 году – на завершающем этапе Второй мировой. В 1951 году советская делегация отказалась подписать мирный договор с Японией в Сан-Франциско. А в 1955 году Япония заявила СССР претензии на все Курильские острова и южную часть острова Сахалин. Несмотря на подписание декларации 19 октября и восстановление дипломатических отношений, территориальный вопрос так и остался не решенным.

19 октября 1961 года суд в ФРГ вынес приговор агенту КГБ Богдану Сташинскому – убийце Степана Бандеры и Льва Ребета. В их убийстве Сташинский признался сам, заявив, что принял это решение, увидев кадры кинохроники с похорон Бандеры. Суд признал ответственными за организацию покушений правительство СССР и ЦК КПСС. А самого убийцу приговорили к восьми годам тюрьмы. Его освободили через четыре года. Дальнейшая судьба Сташинского неизвестна. Есть информация, что он переехал в Южную Африку, но она сомнительна.

19 октября 1995 года Комитет министров Совета Европы единогласно поддержал резолюцию о приглашении Украины в СЕ. После ратификации всех необходимых документов Украина стала 37-м членом Совета.

19 октября 2003 года Папа Римский Иоанн Павел II беатифицировал мать Терезу – он провозгласил ее блаженной. В дальнейшем, 4 сентября 2016 года, Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу святой. День ее памяти – 5 сентября.

Церковный праздник

19 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Иоиля. Он жил в V веке (по другим данным – от IX до II в.) до н. э. Иудее. Это первый ветхозаветный пророк, оставивший после себя запись своих проповедей – «Книгу пророка Иоиля». Она содержит две части: первая – с пророчествами, связанными с ситуацией в Иудее, вторая содержит пророчества о Страшном Суде. Иоиль предсказал сошествие Святого Духа на апостолов: «…выливаю от Духа Моего на всякое тело, и будут пророчествовать ваши сыновья и дочери ваши… также на рабов и на рабынь в те дни излил от Духа Моего». Эти слова цитировал апостол Петр в День Пятидесятницы.

Народные приметы

Если 19 октября выпал снег, следующее лето будет теплым.

Если утром небо желтого цвета – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя оставлять сушиться вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось.

Нельзя отказывать в подаянии.