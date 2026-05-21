Есть ли еще оккупанты в Купянске, где прижали россиян к границе – Трегубов
В Купянске еще находятся военнослужащие РФ, их – минимальное количество, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
«В Купянске продолжается давление россиян на восточном берегу, и продолжаются попытки инфильтрации к северу от города. Да, они сейчас неэффективны, они сейчас не доходят до города, но, к сожалению, несколько недобитых в самом городе еще есть. Так же, как и некоторые, которые все-таки успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу. Общее количество, ну до двух десятков, возможно, до нескольких десятков человек. Вчера фиксировались семь уникальных позывных», – отметил Трегубов.
При этом он рассказал, что фиксируют положительную динамику на Великобурлукском направлении.
«Где россиян фактически прижали к границе, где россияне потеряли два населенных пункта за последний месяц. Собственно, потеряли Отрадное, мы об этом сообщали. И, скажем так, Великобролукское направление вернулось к тому формату, который у него был где-то год назад, до того, как россияне смогли создать там определенную зону контроля», — сообщили в ВСУ.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
- • Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 16:21;