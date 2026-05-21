Сегодня 21 мая 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День вышиванки. 21 мая 2025 года в Мадриде застрелили Андрея Портнова. В 2006-м состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии. В 2005-м в Киеве прошел финал Евровидения. В 1944-м жители Исландии поддержали отделение от Дании. В 1904-м в Париже основали ФИФА. В 1864-м россияне начали депортацию и геноцид черкесского народа. В 1831-м в Харькове вышел первый в Украине альманах. В 1792-м в этот день на берега Японии обрушилось мегацунами.

Праздники и памятные даты 21 мая

Третий четверг мая в Украине – это День вышиванки. В мире – Всемирный день осведомленности о доступности.

21 мая в Украине – День межнационального согласия и культурного разнообразия.

В мире – Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития.

Также сегодня: Международный день космоса, Международный день чая, День заплаты, День музы и вдохновения, Всемирный день медитации, Международный день Шардоне.

21 мая в истории

21 мая 1792 года произошел обвал лавового купола вулкана Ундзэн на японском острове Кюсю, что вызвало мегацунами. Волна унесла жизни почти 15 000 человек. Подробнее.

21 мая 1831 года в Харькове опубликовали первый в Украине альманах — «Украинский альманах». Подробнее.

21 мая 1864 года завершилась русско-кавказская война и начался геноцид черкесского народа. Подробнее.

21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Подробнее.

21 мая 1944 года жители Исландии абсолютным большинством голосов поддержали отделение государства от Дании. Подробнее.

21 мая 2005 года в Киеве прошел финал 50-го Евровидения. Подробнее.

21 мая 2006 года состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии. Большинство населения (55,5%) проголосовали за отделение, и этим завершили начавшийся еще в 1991-м процесс распада Югославии. Подробнее.

21 мая 2025 года в испанском Мадриде застрелили 51-летнего Андрея Портнова— бывшего близкого соратника Виктора Януковича, заместителя главы администрации этого президента-беглеца. Портнов был юристом, родом из Луганска. Переехал в Киев во второй половине 1990-х. Сначала делал карьеру в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а в начале 2000-х основал собственную юридическую фирму. В политику пришел не с «регионалами», а с Юлией Тимошенко. Он руководил юридическим департаментом избирательного штаба ее партии «Батькивщина», а затем дважды избирался народным депутатом именно от этой политической силы. В 2008-м даже стал заместителем председателя фракции БЮТ в Верховной Раде.

Портнов известен как один из разработчиков проекта так называемой «ширки» – широкой коалиции между БЮТ и Партией регионов во времена президентства Виктора Ющенко. Также этот юрист сопровождал подписание пресловутых газовых контрактов, которые Тимошенко заключила с Путиным в 2009 году.

«Развод» Портнова с Тимошенко произошел после того, как Виктор Янукович выиграл у нее президентские выборы в 2010 году. Юрист сделал ставку на победителя и занял должность замглавы администрации президента. В команде Януковича был «старшим над судами» — с 2011 года перешел на должность советника президента и возглавил главное управление по судоустройству АП. В это же время присоединился к разработке Уголовного процессуального кодекса Украины, который Рада утвердила в 2012 году.

Портнова считают одним из разработчиков «диктаторских законов» 16 января. Также «юрист Януковича» – среди тех, кого Генпрокуратура Украины объявляла в розыск как причастных к массовым убийствам участников Революции достоинства, произошедшим в Киеве с 18 по 22 февраля 2014 года. Сразу после событий Революции и бегства Януковича Портнов уехал из Украины – сначала в РФ. Однако он не пошел по тому пути, который избрали для себя бывшие первые лица государства – Янукович, Азаров и их ближайшее окружение. Они до сих пор скрываются в РФ и поддерживают агрессию против Украины. Портнов же с течением времени перебазировался в Европу – сначала в Вену, где якобы занимался адвокатской деятельностью. В Украине в это время против него возбудили уголовное дело по статье «государственная измена» (это было в 2018 году – во времена президентства Порошенко). После избрания президентом Владимира Зеленского летом 2019 года Портнов решил, что может безопасно вернуться в Украину. Что и сделал. Уголовное производство против него, касающееся госизмены СБУ прекратила в августе 2019-го «в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления». СМИ и антикоррупционные общественные организации неоднократно сообщали, что Портнов взаимодействует с украинскими властями и помогает «решать вопросы с судами».

С 2021 года искусный «решала» попал под санкции США с формулировкой о том, что с 2019 года «культивировал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины с помощью взяточничества». Его подозревали в попытке установить контроль над системой правосудия в Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ Портнов сбежал из Украины во второй раз – он уехал 3 июня 2022 года. С тех пор жил за границей, в том числе в Испании. На родине против него возбуждали уголовные дела, Портнов судился – и неоднократно выигрывал. Однако, очевидно, доигрался.

Портнова застрелили около 9:15 утра (10:15 по Киеву) возле Американской школы в престижном районе Мадрида Посуэло. Он жил неподалеку и привез в школу детей. Подозреваемого в убийстве задержали почти через год – в феврале 2026-го. Расследование вела полиция Испании, личность задержанного полицейские не раскрыли. Однако расследователь Украинской правды Михаил Ткач впоследствии сообщил: вероятный киллер — гражданин Украины Александр Азизов. Соучастником мог быть его брат, который сейчас скрывается на территории РФ. Следствие также разыскивает возможного третьего соучастника, обеспечившего киллерам отход. Подозреваемые — родом с Донбасса, они имели проблемы с законом раньше (по разным статьям, среди которых контрабанда и распространение наркотиков). Вопросы экстрадиции задержанного еще рассматривают в Германии. Основные версии причин убийства, которые, по данным СМИ, рассматривает следствие: политическая (из-за вмешательства в политическую жизнь в Украине), бизнесовая или «российский след».

Церковный праздник

21 мая – Вознесение Господне. Подробнее.

Чтят память равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. Подробнее.

Народные приметы

Если утром красное небо — жди дождя.

Если погода ясная – грибов не будет, если пошел дождь – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.

Нельзя ругаться, кричать, вспоминать старые оскорбления и в целом выяснять отношения с близкими людьми.