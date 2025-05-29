Сегодня 29 мая: какой праздник и день в истории

29 мая – Вознесение Господне. В этот день 526 года мощное землетрясение разрушило один из самых больших городов античности – Антиохию. В 1453-м войска Османской империи захватили Константинополь. В 1825-м состоялась последняя коронация короля Франции. В 1942-м разгромом Красной Армии завершилась Харьковская операция. В 1953-м первые два альпиниста покорили Эверест. В 2014-м вблизи Славянска российские террористы сбили вертолет НГУ, погибли 12 воинов, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий.

Праздники и памятные даты 29 мая

29 мая по церковному календарю – Вознесение Господне.

В мире – Международный день миротворцев, Всемирный день здорового пищеварения.

Также сегодня: День компоста, Международный день Эвереста.

29 мая в истории

29 мая 526 года (дата приблизительная) — в результате масштабного землетрясения была разрушена Антиохия – один из крупнейших городов античности и центр христианства. Подробнее.

29 мая 1328 года короновали первого короля Франции из династии Валуа – Филиппа VI. Подробнее.

29 мая 1453 года войска султана Османской империи Мехмеда II захватили Константинополь. Подробнее.

29 мая 1825 года состоялась последняя в истории Франции коронация нового монарха. Подробнее.

29 мая 1942 года полным разгромом Красной Армии завершилась Харьковская операция. Подробнее.

29 мая 1953 года первые два альпиниста покорили Эверест. Подробнее.

29 мая 2014 года у Славянска российские террористы из ПЗРК обстреляли вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины. Погибли 12 воинов, в том числе генерал-майор Сергей Кульчицкий. Подробнее.

Церковный праздник 29 мая

29 мая — Вознесение Господне. Его всегда отмечают спустя 40 дней после Пасхи. В этот день Иисус Христос, воскресший после распятия, во плоти вознесся на небо. 40 дней от Воскресения до Вознесения он был на земле со своими учениками и паствой и рассказывал о Царстве Божием. Затем собрал апостолов на Елеонской горе у Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам вознесся. Позже апостолам явились два ангела. Они сообщили, что будет следующее пришествие Христа, когда он придет судить живых и мертвых.

Также сегодня чтят память мученицы Феодосии, девы Тирской. Подробнее.

Народные приметы

Если на улице много пауков и паутины, то установится хорошая погода.

Если 29 мая – жара и нет ветра, скоро будет гроза или град.

Если солнце в этот день яркое, то сентябрь будет теплым.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.

Нельзя ругаться, кричать, вспоминать старые обиды и в целом выяснять отношения с близкими людьми.