Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории

21 мая 1831 года в Харькове вышел первый в Украине альманах. В 1864-м россияне начали депортацию и геноцид черкесского народа. В 1904-м в Париже основали ФИФА. В 1944-м жители Исландии поддержали отделение от Дании. В 2005-м в Киеве прошел финал Евровидения. В 2006-м состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии.

Праздники и памятные даты 21 мая

21 мая в мире – Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития.

Также отмечают: Международный день чая, День латки, День музы и вдохновения, Всемирный день медитации, День динозавра (третий вторник мая).

21 мая в истории

21 мая 1831 года в Харькове опубликовали первый в Украине альманах — «Украинский альманах». Подробнее.

21 мая 1864 года завершилась русско-кавказская война и начался геноцид черкесского народа. Подробнее.

21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Подробнее.

21 мая 1944 года жители Исландии абсолютным большинством голосов поддержали отделение государства от Дании. Подробнее.

21 мая 2005 года в Киеве прошел финал 50-го Евровидения. Подробнее.

21 мая 2006 года состоялся референдум о независимости Черногории от Сербии. Большинство населения (55,5%) проголосовали за отделение, и этим завершили начавшийся еще в 1991-м процесс распада Югославии.

С июня 1991-го по апрель 1992-го четыре из шести республик, входивших в состав Югославии, провозгласили независимость (Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония). Только Сербия и Черногория, где у власти был Слободан Милошевич и его политическая сила, остались в составе общего государства. К этому времени оно называлось Союзная Республика Югославия. ООН и значительное количество стран мира (включая США) отказывались признать СРЮ правопреемницей Югославии, поэтому это старое-новое государственное образование вступило в ООН только в 2000 году – как новый член, а не правопреемник Югославии.

А уже в 2002 году Сербия и Черногория наработали новое союзническое соглашение и решили отказаться от старого названия. 4 февраля 2003 года федеральный парламент провозгласил создание нового конфедеративного государства — Государственного Союза Сербии и Черногории. Тогда же приняли конституционную хартию Сербии и Черногории. 60-я статья этого документа предусматривала возможность выхода из союза, но не раньше, чем через три года после ратификации конституции. Условиями выхода была поддержка такого решения на всенародном референдуме и признание новой независимой страны мировым сообществом (в том числе путем подачи заявки на вступление в ООН).

2 марта 2006 года черногорский парламент единогласно принял закон о всенародном референдуме. Этому голосованию, конечно, предшествовала длительная дискуссия. Оппозиция сначала в принципе выступала против самой идеи проведения референдума и отделения Черногории. Но Евросоюз предложил стране свое посредничество. При участии спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака оппозиция и власти Черногории пришли к договоренностям об условиях проведения референдума. Дольше всего дискутировали о большинстве, которое необходимо для принятия решения. В результате вместо традиционных 50%+1 голос, договорились что нужно 55% при явке выше 50%, и на этих условиях ЕС признает независимость Черногории. Результат был «на грани» – 55,5%. Уже к 23 мая результаты референдума признали все страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН. 31 мая результаты обнародовали, а 3 июня 2006 года парламент Черногории официально опубликовал декларацию о независимости. Правопреемницей Государственного Союза Сербии и Черногории стала Сербия.

Церковный праздник

21 мая чтят память равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены. Император Константин во всемирную историю вошел как Константин Великий. Отец Константина был соправителем Римской империи (ее западной части). Он не преследовал христиан, ведь его жена Елена была христианкой. В то же время, его соправитель Максимиан Галерий в восточной части империи проводил жестокие гонения. Став императором после смерти отца, Константин не только не возобновил преследований, а наоборот – утверждал христианскую веру на подвластной территории. Максимиан ненавидел Константина и даже замышлял его убийство. Но Константин опередил замыслы злоумышленников и разбил их в ряде войн. Во время этих сражений император просил Бога дать ему знамение, которое вдохновило бы его войско храбро сражаться, и тот явил ему на небе сияющий знак Креста с надписью «Этим побеждай».

В 313 году Константин Великий издал Миланский эдикт о веротерпимости. В 323-м он стал единственным императором всей Римской империи – и тогда распространил действие эдикта на восточную часть. Именно во времена Константина прекратились гонения христиан, которые длились более 300 лет. Столицу империи Константин перенес из Рима в Византию, получившую новое название – Константинополь. Император всячески поддерживал церковь. Константин хотел найти Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос. С этой целью он направил в Иерусалим свою мать – царицу Елену. Она смогла добыть Крест в 326 году. Параллельно царица многое сделала полезного для церкви в Палестине. Животворящий Крест Елена отдала на хранение патриарху в Иерусалиме, а часть взяла с собой для вручения императору. Вернувшись в Константинополь, царица вскоре умерла – в 327 году. А Константину еще пришлось противостоять ересям. По приказу императора созвали в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее, на котором осудили ересь Ария и составили Символ веры.

Народные приметы

Если утром красное небо — жди дождя.

Если погода ясная – грибов не будет, если пошел дождь – к урожаю грибов.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя свататься – брак будет несчастливым и недолгим.

Не желательно надевать темную одежду – это к печали в доме.