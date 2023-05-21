Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории

21 мая 1831 года в Харькове вышел первый в Украине альманах. В 1864-м россияне начали депортацию и геноцид черкесского народа. В 1904-м в Париже основана ФИФА. А в 2005 году в Киеве состоялся финал Евровидения.

Праздники и памятные даты 21 мая

21 мая – государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Всемирный день культурного разнообразия для диалога и развития.

В мире – Международный день чая.

21 мая в истории

21 мая 1831 года в Харькове опубликован первый в Украине альманах — «Украинский альманах».

Он был напечатан как на украинском, так и на русском языках. Составляли его студенты Харьковского университета, входившие в кружок Измаила Срезневского. Вместе со Срезневским к изданию альманаха присоединился украинский поэт и переводчик Иван Росковшенко. На 136 страницах издания собрали достаточно разнообразный материал: от преданий, дум и народных песен до произведений поэтов-современников и переводов (например, перевод части поэмы Пушкина «Полтава» и произведений Адама Мицкевича).

21 мая 1864 года завершилась русско-кавказская война и начался геноцид черкесского народа.

Победная война на Кавказе была крайне нужна российскому императору Александру II, чтобы перекрыть ею сокрушительное поражение в Крымской войне. На Кавказ имперцы бросили все свои силы. Но фактом победы не удовлетворились и решили зачистить Кавказ от коренного населения. Черкесов депортировали в Османскую империю. С родной земли выгнали 90% черкесского населения. А на освободившиеся территории заселили россиян, греков и армян. Значительная часть черкесов во время войны и принудительного переселения погибла, в том числе утонула в Черном море при переправе в Турцию. Каждый год 21 мая черкесы всего мира отмечают день памяти жертв геноцида. При этом традиционно РФ преступление не признает до сих пор и скрывает документы, относящиеся к нему.

21 мая 1904 года в Париже основали Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА). Международная координация футбольных соревнований стала необходимой из-за резкого роста популярности спорта и увеличения количества международных матчей. В начале лидером этого процесса пыталась стать Футбольная Ассоциация Англии, однако прогресса в переговорах не было. ФИФА основали исходно без англичан — Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Франция, Швейцария и Швеция. Поскольку местом «рождения» федерации стал Париж, до сих пор в мире используют ее французское название – и в полном, и в сокращенном вариантах. В настоящее время в состав ФИФА входят 208 национальных футбольных ассоциаций и 6 континентальных конфедераций.

21 мая 1944 года жители Исландии абсолютным большинством голосов поддержали отделение государства от Дании.

В состав Дании страна входила еще с момента окончания наполеоновских войн (1814). Тогда Дания-Норвегия распались на два отдельных государства, и Исландия осталась в ведении Дании. На тот момент ситуация на острове была очень неблагоприятной для развития. Население не могло оправиться после извержения в 1783 году вулкана Лаки, повлекшего за собой массовую гибель скота, а в результате – голод и смерть четверти жителей. Поэтому в XIX веке происходила эмиграция населения — в основном в Северную Америку (выехало примерно 15 тыс. из 70 тыс. населения). Дать надежду и цель для развития исландцам смогли приверженцы движения за независимость. Его возглавил Йоун Сигюрдссон.

Следует отдать должное Дании – там к стремлениям исландцев относились достаточно демократично. В 1874 году Дания предоставила Исландии право утвердить Конституцию, а также ввести ограниченное самоуправление. В 1904 году самоуправление дополнительно расширили. В 1918 году был заключен Акт об Унии, согласно которому Исландию признали полностью суверенным государством, связанным персональной унией с королем Дании. Так, Исландия уже получила свое правительство, но в течение 25 лет (на которые распространялось действие договора) ее внешними делами продолжала заниматься Дания. В то время посольства Дании в разных странах мира выставили два флага и два герба – Королевства Дании и Королевства Исландии. В годы Второй мировой войны обе страны заняли нейтральную позицию, что им, разумеется, не помогло. Данию оккупировала в 1940 году Германия. А Исландию – британцы. В 1941 году на территории Исландии разместились уже войска США. Именно в таких условиях в 1944 году истек 25-летний срок действия Акта об Унии с Данией. И исландцы провели референдум о независимости, по итогам которого 97% жителей поддержали отмену унии с Данией. 17 июня 1944 года Исландию формально провозгласили республикой. Войска союзников оставили ее только в 1946-м.

21 мая 2005 года в Киеве состоялся финал 50-го Евровидения. Право на проведение финала в Украине в 2004-м завоевала первая украинская победительница этого конкурса – Руслана Лыжичко. В Киеве победу одержала представительница Греции Елена Папаризу. А вот украинская группа «Гринджолы» с песней Оранжевой революции «Разом нас багато» откровенно провалилась, оказавшись на 20-м месте.

Церковный праздник 21 мая

21 мая христиане чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов во время Тайной Вечери находился рядом с Христом. После казни Иисуса он сидел под крестом вместе с Богородицей и оплакивал Спасителя. Там он услышал обращенные к нему слова о том, что Дева Мария – теперь его мать. Иоанн заботился о Марии до ее Успения.

Как и Иисус, он стал жертвой предательства. После того как начали ловить христиан, апостола арестовали и отвели судить в Рим. Иоанна приговорили к смертной казни, он выпил яд и выжил. Не причинила ему вреда также варка в кипящем масле. Тогда Иоанна сослали на остров Патмос, и там он продолжал творить чудеса и обращать новых верующих. После освобождения скончался в возрасте старше ста лет.

Народные приметы

Дождливый день 21 мая сулит хороший урожай грибов.

Черемуха обильно цветет – к прохладному лету.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя тяжело работать.

Нельзя стирать и гладить одежду.

Нельзя сушить полотенца на улице.