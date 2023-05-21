Сьогодні 21 травня: яке свято та день в історії

21 травня 1831 року в Харкові вийшов перший в Україні альманах. 1864-го росіяни розпочали депортацію та геноцид черкеського народу. 1904-го в Парижі заснована ФІФА. А у 2005 році в Києві відбувся фінал Євробачення.

Свята та пам’ятні дати 21 травня

21 травня – державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день культурної різноманітності для діалогу та розвитку.

У світі – Міжнародний день чаю.

21 травня в історії

21 травня 1831 року в Харкові опубліковано перший в Україні альманах – “Український альманах”.

Він був надрукований як українською, так і російською мовами. Складали його студенти Харківського університету, які входили до гуртка Ізмаїла Срезневського. Разом зі Срезневським до видання альманаху долучився український поет та перекладач Іван Росковшенко. На 136 сторінках видання зібрали досить різноманітний матеріал: від переказів, дум та народних пісень до творів поетів-сучасників та перекладів (наприклад, переклад частини поеми Пушкіна “Полтава” та творів Адама Міцкевича).

21 травня 1864 року завершилася російсько-кавказька війна і почався геноцид черкеського народу.

Переможна війна на Кавказі була вкрай потрібна російському імператору Олександру II, щоб перекрити нею нищівну поразку в Кримській війні. На Кавказ імперці кинули всі свої сили. Але фактом перемоги не задовольнилися та вирішили зачистити Кавказ від корінного населення. Черкесів депортували до Османської імперії. З рідної землі вигнали 90% черкеського населення. А на території, що звільнилися, заселили росіян, греків і вірмен. Значна частина черкесів під час війни та примусового переселення загинула, у тому числі потонула в Чорному морі під час переправи до Туреччини. Щороку 21 травня черкеси всього світу відзначають день вшанування пам’яті жертв геноциду. При цьому традиційно РФ злочин не визнає та досі приховує документи стосовно нього.

21 травня 1904 року в Парижі заснували Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА). Міжнародна координація футбольних змагань стала необхідною через різке зростання популярності спорту та збільшення кількості міжнародних матчів. На початку лідером цього процесу намагалася стати Футбольна Асоціація Англії, проте прогресу в переговорах не було. ФІФА заснували без англійців – Бельгія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Франція, Швейцарія і Швеція. Оскільки місцем “народження” федерації став Париж, досі у світі використовують її французьку назву – і в повному, і скороченому варіантах. Наразі до складу ФІФА входять 208 національних футбольних асоціацій та 6 континентальних конфедерацій.

21 травня 1944 року жителі Ісландії абсолютною більшістю голосів підтримали відокремлення держави від Данії.

До складу Данії країна входила ще з закінчення наполеонівських воєн (1814). Тоді Данія-Норвегія розпалися на дві окремі держави, і Ісландія залишилася у віданні Данії. На той момент ситуація на острові була дуже несприятливою для розвитку. Населення не могло оговтатися після виверження в 1783 вулкану Лакі, що спричинило масову загибель худоби, а в результаті – голод і смерть чверті жителів. Тож у ХІХ столітті відбувалася еміграція населення – переважно у Північну Америку (виїхало приблизно 15 тис. з 70 тис. населення). Дати надію та мету для розвитку ісландцям змогли прихильники руху за незалежність. Його очолив Йоун Сігюрдссон.

Слід віддати належне Данії – там до прагнень ісландців поставилися досить демократично. 1874 року Данія надала Ісландії право затвердити Конституцію, а також запровадити обмежене самоврядування. 1904 року самоврядування додатково розширили. У 1918 році було укладено Акт про Унію, згідно з яким Ісландію визнали повністю суверенною державою, пов’язаною персональною унією з королем Данії. Так, Ісландія вже отримала свій уряд, але протягом 25 років (на які поширювалася дія договору) її зовнішніми справами продовжувала займатися Данія. На той час посольства Данії в різних країнах світу виставили два прапори та два герби – Королівства Данії та Королівства Ісландії. У роки Другої світової війни обидві країни зайняли нейтральну позицію, що їм, ясна річ, не допомогло. Данію окупувала 1940 року Німеччина. А Ісландію – британці. 1941 року на території Ісландії розмістилися вже війська США. Саме в таких умовах у 1944 році минув 25-річний термін дії Акту про Унію з Данією. Тоді ісландці провели референдум про незалежність, за підсумками якого 97% мешканців підтримали скасування унії з Данією. 17 червня 1944 року Ісландію формально проголосили республікою. Війська союзників залишили її лише 1946-го.

21 травня 2005 року в Києві відбувся фінал 50-го Євробачення. Право на проведення фіналу в Україні 2004-го виборола перша українська переможниця цього конкурсу – Руслана Лижичко. У Києві перемогу здобула представниця Греції Олена Папаризу. А ось український гурт “Ґринджоли” з піснею Помаранчевої революції “Разом нас багато” відверто провалився, опинившись на 20-му місці.

Церковне свято 21 травня

21 травня християни вшановують пам’ять апостола та євангелiста Йоана Богослова. Йоан Богослов під час Таємної Вечері знаходився поруч із Христом. Після страти Ісуса він сидів під хрестом разом з Богородицею та оплакував Спасителя. Там він почув звернені до нього слова про те, що Діва Марія – тепер його мати. Тож Йоан дбав про Марію до її Успіння.

Як і Ісус, він став жертвою зради. Після того, як почали ловити християн, апостола заарештували та відвели судити до Риму. Йоана засудили до смертної кари, він випив отруту й вижив. Не завдало йому шкоди також варіння в киплячій олії. Тоді Івана заслали на острів Патмос, але й там він продовжував творити дива та навертати нових вірян. Після звільнення помер у віці старше ста років.

Народні прикмети

Дощовий день 21 травня обіцяє хороший урожай грибів.

Черемха рясно цвіте – до прохолодного літа.

Що не можна робити 21 травня

Не можна важко працювати.

Не можна прати й прасувати одяг.

Не можна сушити рушники на вулиці.